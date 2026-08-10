"Nesaprotu, kāpēc tāda panika?" No Latvijas aizbēgusī Olga Čerņavska izblamējas ar saviem izteikumiem par dzīvi Krievijā. VIDEO
Pie prokremliskā aktīvista Romāna Samuļa raidījumā viesojās no Latvijas uz Krieviju aizbēgusī Olga Čerņavska, kura būdama mājsaimniece savulaik no Jaunlatviešu apvienības saraksta kandidēja Eiropas Parlamenta vēlēšanās.
Tagad Olga dzīvo aptuveni 50 kilometru attālumā no Sanktpēterburgas un aktīvi publicē propagandas video par "brīnišķīgo" dzīvi savā iemīļotajā Krievijā.
Sarunas laikā Romāns uzdeva Olgai arī "neērtus" jautājumus. Propagandists vaicāja par situāciju ar benzīnu Krievijā, un atbilde izrādījās pārsteidzoši godīga.
Čerņavska uzreiz sāka teikt, ka viņu ciemā vienai automašīnai atļauj iegādāties pat 30 litrus benzīna, kamēr Sanktpēterburgā var uzpildīt tikai 20 litrus.
Pēc tam Olga padalījās ar savu "dzīves gudrību" — varot apbraukāt vairākas degvielas uzpildes stacijas, katrā izstāvēt rindu, ieliet atļauto limitu un beigās veiksmīgi savākt pilnu bāku.
Olga droši vien neaizdomājās, ka ar šādiem stāstiem pati diskreditē "enerģētikas lielvalsti", par kādu agrāk sevi uzskatīja Krievija.
Samuļs mēģināja glābt situāciju, izdomājot stāstu par to, ka Latvijā it kā kāds rakstot par pārtikas taloniem Krievijā, taču tas īpaši nepalīdzēja.
Vēlāk Olga ar lepnumu rezumēja pašreizējo situāciju savā jaunajā dzimtenē: "Nezinu, kāpēc tāda panika. Benzīna mums, protams, nav, bet automašīnas uzpildīt mēs varam. Es neredzu problēmu. Vakarā braucam pēc degvielas, nekādas rindas nav."
Olga vēl palepojās, ka arī katrā kaimiņu ciemā ir DUS, tāpēc var pabraukāt apkārt un atrast benzīnu, turklāt cilvēku šajā nomalē dzīvojot maz, tāpēc arī rindu gandrīz neesot.
Sarunas noslēgumā Samuļs pieļāva kārtējo "kļūdu" un sāka stāstīt, ka Baltkrievijā benzīnu var iepildīt kannā, jo viņš pats to esot darījis. Čerņavska uzreiz atbildēja, ka Krievijā viņiem benzīnu kannā iepildīt nav atļāvuši.
Permas novada pilsētā Lisva 14. jūlija vakarā, gaidot savu kārtu benzīntankā, dzīvību zaudēja kāds 80 gadus vecs vīrietis, vēsta vietējais laikraksts "Iskra". Notikuma vietā ieradās neatliekamās medicīniskās palīdzības brigāde un veica reanimācijas pasākumus, taču pensionāru glābt neizdevās. Sākotnējais nāves cēlonis – sirds mazspēja.
Neilgi pirms tam līdzīgs gadījums fiksēts Karēlijas Republikas galvaspilsētā Petrozavodskā, kur rindā pēc degvielas nomira 75 gadus vecs autovadītājs. Krievijas Iekšlietu ministrija apstiprinājusi vīrieša nāves faktu, taču tās cēloni nav precizējusi.
Šie gadījumi notikuši laikā, kad Krieviju skāris plašs degvielas deficīts. Saskaņā ar ziņu aģentūras "Reuters" avotu sniegto informāciju, pēc Ukrainas bezpilota lidaparātu triecieniem Krievija ir zaudējusi aptuveni 40% no savu naftas pārstrādes rūpnīcu jaudas.