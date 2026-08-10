Saulkrastu pludmales kāpu zona iegūst jaunu izskatu - atpūtnieku ērtībām radīts kas īpašs
Lai vietējiem iedzīvotājiem un pilsētas viesiem nodrošinātu ērtāku atpūtu un iespēju nesteidzīgi baudīt piekrastes ainavu, Saulkrastu pludmales kāpu zonā uzstādīti astoņi jauni koka zviļņi, informē pašvaldība.
Jaunie atpūtas elementi izvietoti iecienītā pastaigu maršrutā – posmā no Jūras parka līdz Vidrižu ielas stāvlaukumam. Šī iniciatīva īstenota, pateicoties Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) un Lauku atbalsta dienesta (LAD) projektam “Meža dienas 2026 Latvijas pašvaldībās – saimniekojot gudri, dzīvosim zaļi!”. Jāatzīmē, ka kopumā šogad ar savām idejām šajā projektā startē 33 Latvijas pašvaldības.
Zviļņi izvietoti ainavā saudzīgi, ievērojot kāpu dabisko reljefu un vides aizsardzības prasības. Konstrukcijās izmantoti dabīgi un ilgtspējīgi materiāli, kas harmoniski iekļaujas piekrastes vidē un ir piemēroti izmantošanai āra apstākļos.
Pērn par projekta “Meža dienas 2025” finansējumu tika iegādāti Latvijā izaudzēti lapu koku stādi – zelta zaru vītols un Japānas ķirši (sakuras), kā arī kalnu priedes Neibādes parkam, kurus Saulkrastu novada pašvaldības Īpašumu apsaimniekošanas nodaļas darbinieki iestādīja Neibādes parkā.