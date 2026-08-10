Trešdien Latviju pārsteigs iespaidīgs Saules aptumsums! Sinoptiķi prognozē, vai to varēs redzēt
Trešdienas vakarā, kad Latvijā būs vērojams daļējs Saules aptumsums, gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, prognozē sinoptiķi.
Vietām valsts centrālajos un austrumu novados iespējams īslaicīgs lietus. Paredzams, ka nevienā Latvijas reģionā debesis nebūs ne apmākušās, ne skaidras.
Trešdienas vakarā pūtīs lēns līdz mērens ziemeļrietumu vējš, Vidzemes piekrastē ar brāzmām līdz 13 metriem sekundē, un gaisa temperatūra būs zemāka nekā parasti vasarā - gaiss atdzisīs līdz +12..+17 grādiem.
Tā kā aptumsums būs saulrieta laikā, novērošanai jāizvēlas atklāta vieta - vislabāk pie jūras vai liela ezera, ar labu skatu uz rietumu horizontu.
Jau ziņots, ka astronomi gaidāmo aptumsumu raksturo kā vienu no iespaidīgākajiem pēdējo gadu laikā, jo maksimālajā brīdī Mēness aizsegs līdz četrām piektdaļām Saules diametra.
Rīgā aptumsums sāksies plkst. 20.06, maksimālo fāzi sasniegs plkst. 20.57, bet plkst. 21.11 daļēji aptumšotā Saule norietēs. Citviet Latvijā saulrieta laiks atšķirsies, tāpēc atšķirsies arī aptumsuma norise. Valsts austrumu daļā maksimālā fāze sakritīs ar saulrietu, bet valsts rietumos starp maksimālo fāzi un saulrietu būs aptuveni 20 minūšu starpība.
Uz Sauli nedrīkst skatīties ar neapbruņotu aci vai optiskām ierīcēm bez speciāliem Saules filtriem, jo tas var radīt neatgriezeniskus redzes bojājumus. Visdrošāk ir izmantot sertificētus filtrus vai Saules attēlu projicēt uz ekrāna.