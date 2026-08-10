Ventspils novada svētkus svinēs Piejūras brīvdabas muzejā Ventspilī
5. septembrī rudeni ieskandinās Ventspils novada svētki, kuri atkal atgriežas Ventspils Piejūras brīvdabas muzejā. Pasākums ļaus apmeklētājiem iepazīt plašā Ventspils novada dažādību un burvību, piedāvājot bagātīgu izklaides programmu visiem. Jau plkst. 11.00 tiks atvērtas 12 pagastu sētas, kurās notiks aizraujošas aktivitātes.
Plkst 13.00 notiks nu jau par tradīciju kļuvusī "Saruna ar novadnieku". Ingas Ieviņas vadītā sarunā tiks pārstāvēts katrs no 12 Ventspils novada pagastiem – ar stāstiem dalīsies vietējie uzņēmēji, aktīvisti un pašvaldības pārstāvji. Tā būs iespēja dzirdēt iedvesmojošus stāstus par dzīvi novadā – ar saknēm, degsmi un nākotnes vīziju.
Plkst. 14.00 Ventspils novada amatiermākslas kolektīvu koncerts "Vēl vasara sirdī" – uz vienas skatuves satiksies novada tautas deju kolektīvi, vokālie ansambļi, kā arī jauktais koris "Dzintara balsis". Muzicēs pavadošā grupa Anatolija Livčas vadībā.
Plkst. 16.00 skanēs koncerts, kurā klausītājus priecēs Normunds Ķietis un akordeoniste Inita Āboliņa koncertprogrammā "Paņem mani plaukstās".
Visas dienas garumā Ventspils novada pagastu sētās notiekošās aktivitātes
Vārves pagasta sēta –"Ražas svētki "Smiltniekos"" (dalība 3 eiro no ģimenes):
- pīrāgu cepšana;
- vaska sveču liešana;
- zāļu tējas;
- kafijas malšana;
- medus un veselība (speciālistu padomi);
- ražas svētku lustes – pie galdiem, ar mūziku utt.;
- lauku labumu izsole.
Užavas pagasta sēta – "Mazais zivju tirgus":
- uz vietas kūpinās un tirgos dažādas zivis;
- Užavas alus vai kvasa tirgošana;
- grupas "Līgo" dalībnieks spēlēs mūzikas pavadījumu.
Puzes pagasta sēta – "Ja tu nav te, ta tu i slābans":
- piedalīsies "Puzes ķēķis" ar pankūkām, vafelēm, rudens zupu;
- ar priekšnesumiem izklaidēs pašdarbnieki;
- rokdarbnieku izstāde;
- lielformāta ziedu klubs prezentēs savus ziedus;
- iespēja izbaudīt "Puzes ābolu" produkciju un mazpulcēnu ražu.
Usmas pagasta sēta – "Grāfa Morica gardumu un brīnumu placis":
- būs nobaudāmas un iegādājamas Usmas sāļās un saldās delikateses;
- grāfa Morica loterija;
- garšvielu gatavošana;
- dārgakmeņu izstāde bērniem un iespēja iegūt savu dārgumu no Morica dārgumu lādes;
- pareģis.
Ugāles pagasta sēta – "Barona fon Bēra muižas pietura":
- iepazīšanās ar seno likumu krājumu "Uggulas tiesas grāmata" un praktiska darbošanās;
- iespēja baudīt muižkunga gardumus kopā ar barona muižas saimi;
- brudierēšanas salons;
- seno Uggulas darba rīku darbnīca.
Popes pagasta sēta – "Sajūti Popes sirdspukstus...":
- folkloras kopas "Pūnikas" saimniekošana;
- Ventspils novada koris "Dzintara balsis" aicina apmeklētājus pie kopgalda apgūt un izdziedāt novada himnu;
- amatierteātris "PATs" sagaidīs ciemiņus un izspēlēs H. Paukša skeču "Skatītāji";
- foto klubs "Kursa" piedāvās apskatīt foto izstādi un izbaudīt apmeklētājiem fotosesiju;
- zemnieku saimniecība "Bērziņi" ar savu produkciju;
- bērniem iespēja doties izjādē ar ponijiem sadarbībā ar "Zaļkalnu zirgiem";
- SIA "OzolsOM" prezentēs, kā top skaistas moduļbūves;
- Popes mājražotāji.
Jūrkalnes pagasta sēta – "Maģo suitu lebediks":
- lebedikā atdzīvosies Jūrkalnes suitu tradīcijas, garšas un stāsti;
- vietējie mājražotāji un amatnieki;
- etnogrāfiskais ansamblis "Maģie suiti" prezentēs savus ēdienus, tērpus un dziesmas, apmeklētājiem būs iespēja iesaistīties praktiski, uzvelkot tērpus, izdziedot dziesmas.
Ances pagasta sēta – "Laba dzīve Ancē - ēd dižrausi, griez danci!":
- danču tūres kopā ar deju kolektīvu dalībniekiem;
- rotaļlietu gatavošana mazākajiem apmeklētājiem;
- aušanas darbnīca lielajiem;
- dižraušu un citu gardumu iegāde.
Zlēku pagasta sēta – "Kur satiekas dvēsele un tirgus":
- Zlēku amatierteātris "Margots" sagaida ar grēku uzklausītāju, sirdsapziņas pārbaudi, likteņa loteriju un riteņkrodznieku, kurš savāc labākos viesus pa ceļam;
- ienāciet "Lūgšanu namā", kur grēki tiek izrunāti, svētības izsniegtas un viss notiek ar veselīgu humoru un vieglu ironiju. Izlozē savu likteni, izturi sirdsapziņas pārbaudi vai vienkārši ļaujies sarunai ar mūsu īpašajiem "speciālistiem". Te viss ir vienkārši – mazliet joku, nedaudz patiesības un daudz smaidu.
Ziru pagasta sēta – "Ejam bekot!":
- darbnīca "No piepes līdz papīram" – ikvienam būs iespēja pašam izliet savu papīra lapu no piepju masas un iepazīt neparasto papīra tapšanas procesu;
- sēņu tintes darbnīca – radošs piedāvājums gleznot un eksperimentēt ar dabīgām tintēm, kas iegūtas no sēnēm;
- galda spēļu zona – iespēja nesteidzīgi pavadīt laiku, spēlējot dažādas galda spēles kopā ar ģimeni un draugiem;
- mājražotāji piedāvās iegādāties dažādus gardumus;
- Z/S "Kalnarāju" sulas.
Piltenes pagasta sēta – "Piltene cauri gadsimtiem":
- sēņu zupa un sieru tirgošana;
- iespēja iegādāties Piltenes saimnieču gardumus;
- jauniešu veidots mūzikas un mākslas plenērs (klētī);
- bingo spēle (plkst. 14.00 dalībnieku reģistrēšana uz vietas pirms spēles);
- radošās darbnīcas.
Tārgales pagasta sēta – "Tārgale – lībiešu mantojums":
- folkloras kopa "Kāndla" ar dziesmām un folkloru iepazīstinās ar lībiešu kultūras mantojumu;
- vidējās paaudzes deju kolektīvs "Tārgale" iejutīsies saimnieču un saimnieku lomās, laipni sagaidīs viesus un aicinās piedalīties radošajās darbnīcās, kurās varēs izzināt visu par un ap jūru un zivīm, kā arī piedalīties dažādās spēlēs;
- "Tārgales ķēķis" mācīs gatavot tradicionālos lībiešu ēdienus;
- teātra kopa "Mārdadzis" stāstīs aizraujošus stāstus ventiņu mēlē;
- rokdarbnieces no kluba "Marta" dalīsies savā pieredzē un meistarībā, demonstrējot dažādu rokdarbu tapšanu;
- ansamblis "Ziedu laiks" priecēs ar dziesmām;
- būs apskatāma mākslas darbu izstāde;
- mājražotāji piedāvās iegādāties dažādus gardumus.
Ieeja pasākumā, iegādājoties Ventspils Piejūras brīvdabas muzeja biļeti.