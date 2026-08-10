“Dodiet mums iespēju attīstīties!” Rīgas mērs kritizē jauno pašvaldību finanšu izlīdzināšanas modeli
Patlaban izskatās, ka jaunais pašvaldību finanšu izlīdzināšanas modelis neļaus Rīgai attīstīties ātrāk, lai tā varētu iemaksāt fondā vairāk, intervijā Latvijas Televīzijas raidījumam "Rīta panorāma" sacīja Rīgas domes priekšsēdētājs Viesturs Kleinbergs (P).
Komentējot Finanšu ministrijas (FM) piedāvāto jauno pašvaldību finanšu izlīdzināšanas modeli, Kleinbergs sacīja, ka tas ir ne īpaši labs lielajām pilsētām, jo vairs nebūs iespējams saprast, kāds būs līdzekļu sadalījums starp iemaksātājiem un saņēmējiem.
Rīgas mērs piekrīt, ka galvaspilsētai caur finanšu izlīdzināšanas fondu ir jāpalīdz citām pašvaldībām, bet, viņaprāt, par to būtu jāsaņem pretī kādi ieguvumi. Patlaban neesot saprotams, vai un kādi varētu būt šie ieguvumi. "Jā, mēs esam gatavi piedalīties maksāšanā, bet dodiet mums iespēju attīstīties ātrāk, lai mēs arī varam no otras puses iemaksāt vairāk, ja tas ir nepieciešams! Bet šobrīd tādu ieguvumu, kurus mums dotu uzreiz, kas ļautu mums attīstīties, uz galda nav," pauda Kleinbergs.
Viņaprāt, jaunā sistēma, kurā visi iemaksā un visi kaut ko saņem atpakaļ, bet nav skaidri redzams, cik iemaksā un cik saņems atpakaļ, ir zaudējums, jo pēc 2-3 gadiem, piemēram, galvaspilsētas pašvaldība diez vai varēs pateikt, cik tā ir iemaksājusi un cik saņēmusi atpakaļ. "Protams, FM teiks, ka es spekulēju, bet, godīgi sakot, tos "ekseļus" tikai daži cilvēki redz," sacīja Rīgas mērs.
Viņš pauda, ka valdībai būtu jādod iespēja Rīgai un Pierīgai kopā saņemt lielāku līdzfinansējumu no Eiropas Savienības fondiem, lai Rīgas metropole varētu veidot kopīgu satiksmes un ūdensapgādes, un, iespējams, pat siltumenerģijas infrastruktūru.
Kleinbergs vērsa uzmanību, ka ar bažām raugās nevis tieši uz jauno pašvaldību finanšu izlīdzināšanas modeļa likumprojektu, bet uz principiem, pēc kādiem valsts attīstās kopumā. "Ja mēs gribam dubultot Latvijas iekšzemes kopproduktu uz vienu iedzīvotāju, tad tas ir jādubulto Rīgā. (..) Jādod iespēja izaugt Rīgai, bet šobrīd tā Rīgas izaugsme tiek bremzēta, un tā ir problēma," pauda galvaspilsētas mērs.
Kā iepriekš ziņoja FM, jaunā Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda likumprojekta mērķis ir izveidot taisnīgāku, caurspīdīgāku un prognozējamāku pašvaldību finansēšanas sistēmu.
Jaunā modeļa pamatā ir solidaritātes un fiskālā līdzsvara princips, kas ir ierasts pašvaldību finansēšanas instruments arī citās Eiropas Savienības valstīs.
Rīgas un Pierīgas pašvaldību apvienība "Rīgas metropole" iebilst pret jauno pašvaldību finanšu izlīdzināšanas modeli un aicina valdību nekavējoties apturēt likumprojekta virzību pašreizējā redakcijā.
Pašvaldību ieskatā jaunais finanšu izlīdzināšanas modelis paredz būtisku papildu finanšu slogu galvaspilsētas reģionam un rada tiešu risku Latvijas ekonomikas izaugsmei.
Saskaņā ar sākotnējiem aprēķiniem jaunais modelis nozīmē, ka atsevišķu "Rīgas metropoles" pašvaldību neto iemaksas izlīdzināšanas fondā pieaugs pat par vairākiem miljoniem eiro gadā.