Patentu valdi plāno pārdēvēt par Latvijas Intelektuālā īpašuma biroju
Tieslietu ministrija un Patentu valde ir sagatavojušas grozījumus Ministru kabineta noteikumos, paredzot no nākamā gada 1. janvāra mainīt Patentu valdes nosaukumu uz Latvijas Intelektuālā īpašuma biroju.
Noteikumu projekta anotācijā Patentu valde skaidro, ka pašreizējais nosaukums vairs pilnībā neatspoguļo iestādes kompetenci, jo tās darbība neaprobežojas tikai ar patentiem.
Patentu valde patlaban nodrošina ne tikai izgudrojumu patentu, bet arī preču zīmju, dizainparaugu, pusvadītāju izstrādājumu topogrāfiju un kompetentās iestādes funkcijas amatniecības un rūpniecības ražojumu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrācijas procedūrās.
Pēc iestādes vērtējuma nosaukums "Patentu valde" sabiedrībā rada maldīgu priekšstatu par tās funkcijām, jo aptver tikai vienu no intelektuālā īpašuma jomas elementiem. Savukārt jaunais nosaukums precīzāk raksturotu iestādes lomu plašākā intelektuālā īpašuma sistēmā un atbilstu starptautiskajai praksei, kur līdzīgas institūcijas bieži dēvētas par intelektuālā īpašuma birojiem.
Tāpat grozījumi paredz precizēt, ka turpmāk Patentu valdes darbinieka, amatpersonas vai iestādes izveidotas komisijas izdoto administratīvo aktu vai faktisko rīcību varēs apstrīdēt, iesniedzot iesniegumu Patentu valdes direktoram, ja normatīvie akti nenoteiks citu kārtību. Savukārt direktora lēmumu būs iespējams pārsūdzēt tiesā.
Projekta īstenošanu Patentu valde nodrošinās no saviem ieņēmumiem, un tā ieviešanai papildu finansējums no valsts budžeta nebūs nepieciešams.
Saistībā ar iestādes nosaukuma maiņu būs nepieciešams pakāpeniski precizēt arī citus normatīvos aktus, kuros minēts pašreizējais iestādes nosaukums. Tehniskos grozījumus ieviesīs, veicot citas būtiskas izmaiņas attiecīgajos normatīvajos aktos.