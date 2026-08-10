Tiesa lems par Priekulē pedagoga nāvējošā piekaušanā aizdomās turētā policista apcietinājumu
Kurzemes apgabaltiesa šodien plkst. 10 izskatīs jautājumu par drošības līdzekļa maiņu Valsts policijas darbiniekam, kurš aizturēts aizdomās par vīrieša nāvējošu piekaušanu Priekulē.
Drošības līdzekli pārsūdzējis aizturētā aizstāvis.
Jau ziņots, ka pilsētas svētku laikā Priekulē izcēlies konflikts starp vairākām personām, kura laikā ārpus darba pienākumu pildīšanas stiprā alkohola reibumā esošais policists vienam vīrietim nodarījis nāvējošus miesas bojājumus. Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta mediķi centās viņam palīdzēt, tomēr vīrietis ātrās palīdzības automašīnā nomira.
Apcietinātais ir policijas jaunākais inspektors Andis Silnieks, kura amats bija saistīts ar reaģēšanas funkciju veikšanu. Policijā viņš dien kopš 2022. gada septembra, un disciplinārsodu viņam nav bijis.
Savukārt bojāgājušais ir Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolas pedagogs un izglītības programmas "Apģērbu dizains" vadītājs Normunds Vamzis.
Iekšējās drošības birojā (IDB) informēja, ka kriminālprocess sākts pēc Krimināllikuma 125. panta trešās daļas - par tīša smaga miesas bojājuma nodarīšanu, kas vainīgā neuzmanības dēļ bijis par iemeslu cietušā nāvei. Kurzemes rajona tiesa aizturētajam policistam kā drošības līdzekli piemēroja apcietinājumu.
Aizturētais policists, kurš bija stiprā alkohola reibumā, izmeklētājiem apgalvojis, ka neatceras notikušo, intervijā Latvijas Televīzijai atzinis Valsts policijas priekšnieks Armands Ruks.