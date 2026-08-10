“Tavi draugi” gadiem nonākuši nomelnošanas kampaņas krustugunīs; atklājas satraucoša sakritība pēc noliktavas aizdegšanās
Biedrības "Tavi draugi" noliktavas aizdedzināšanu nevar tieši sasaistīt ar gadiem ilgušo izsmieklu par biedrības darbu, tomēr gandrīz 24 000 "Telegram" ierakstu analīze liecina par noturīgu vēstījumu sistēmu, kas grauj uzticību ziedotājiem un organizācijām, kuras palīdzību nogādā Ukrainai.
Naktī uz 19. jūliju biedrības "Tavi draugi" noliktavā izcēlās ugunsgrēks. Tajā bija uzkrātas Ukrainai paredzētas mantas. Pašlaik nav pierādījumu, ka retorika par biedrības darbu būtu izraisījusi aizdedzināšanu vai ka uzbrucēji būtu darbojušies Krievijas uzdevumā. Tomēr fiziskais uzbrukums skāra to pašu palīdzības ķēdi, pret kuru "Telegram" kanālos informatīvi uzbrukts gadiem.
Analizētajos ierakstos atkārtojas apgalvojumi, ka Ukrainai nosūtītā nauda un mantas tikšot nozagtas, pārdotas vai izšķērdētas, palīdzība atņemot līdzekļus Latvijas pensionāriem, skolām un slimnīcām, kā arī paildzinot karu. Ziedotāji vienlaikus attēloti kā naivi cilvēki vai pat "nacistu" atbalstītāji.
Šie vēstījumi bieži bijuši savstarpēji pretrunīgi. Palīdzība Ukrainai vienlaikus raksturota kā pilnīgi bezjēdzīga, jo tā it kā pazūdot korupcijā, un ārkārtīgi bīstama, jo ļaujot Ukrainai turpināt pretoties Krievijai. Abas versijas tomēr novedušas pie viena secinājuma - palīdzība Ukrainai jāpārtrauc.
Par izsmiekla objektu "Telegram" kanālos kļuvušas arī konkrētas biedrības akcijas. Piemēram, vairāk nekā 74 000 ierakumu sveču izgatavošana un nosūtīšana Ukrainai tika pasniegta kā Latvijas nevarības apliecinājums. Savukārt labdarības koncerts, kura laikā tika savākti aptuveni 50 000 eiro un 77 pāri gumijas zābaku Ukrainas karavīriem, tika nodēvēts par "sabašu".
2023. gada nogalē aicinājums vākt plastmasas pudeļu korķus Ukrainā ražotu dronu iegādei tika izmantots, lai biedrību apsūdzētu bērnu "pieradināšanā pie kara". Līdzīgi 2024. gadā skolas ziedojumu vākšana Ukrainas armijas vienībām tika pārveidota par stāstu par "ukraiņu kaujinieku" apgādi.
Savukārt 2025. gada novembrī aicinājums ziedot Ukrainas aizstāvjiem zeķes, cimdus un citus siltus rokdarbus kādā "Telegram" kanālā tika salīdzināts ar Latvijas iedzīvotāju palīdzību Vācijas armijai 1941. gadā. Šis ieraksts īsā laikā tika pārpublicēts vairākos citos kanālos, bet vēlāk arī pārtulkots latviski. Tādējādi praktiska palīdzība tika pārvērsta par apsūdzību ziedotājiem atbalstīt nacismu.
Ugunsgrēks biedrības "Tavi draugi" centrālajā ēkā
Labdarības organizācijas telpās plašais ugunsgrēks izcēlās aizvadītās nedēļas nogalē, kad telpas plašā apmērā - 250 kvadrātmetru platībā. Biedrība "Tavi draugi" ...
Ierakstu analīzē atkārtojas stabils kanālu loks, kurā vietējās ziņas tiek pārņemtas, papildinātas ar ideoloģiskiem vēstījumiem un izplatītas tālāk. Vienādu tekstu parādīšanās vairākos kanālos pati par sevi nepierāda centralizētu vadību, jo datu kopā nav administratoru sarakstes, finansējuma dokumentu vai rīkojumu. Tomēr redzamas kampaņveidīgas epizodes, kad viens formulējums īsā laikā nonāk pie vairākām auditorijām.
Pēc noliktavas ugunsgrēka šajos kanālos tika izplatītas arī pretversijas. "Baltnews", pārstāstot Valsts drošības dienesta teikto par iespējamu dedzināšanu Krievijas interesēs, bez pierādījumiem pieļāva, ka vainīgi varētu būt Latvijā dzīvojošie Ukrainas bēgļi. Savukārt kanāls "Šprotes trimdā" apgalvoja, ka VDD esot pasteidzies turēt aizdomās Krieviju. Pierādījumi netika sniegti nevienai no šīm versijām.
"Telegram" dati neļauj secināt, kas aizdedzināja noliktavu vai vai uzbrukums bija veikts Krievijas interesēs. Tie arī nepierāda, ka uzbrucēji būtu lasījuši konkrētos kanālus vai rīkojušies to ietekmē. Taču dati parāda secību - vispirms tika apšaubīta palīdzības lietderība, pēc tam diskreditēti ziedotāji, skolas, uzņēmumi un pati biedrība, bet pēc uzbrukuma apšaubīta arī iespējamā Krievijas ieinteresētība.
Biedrība "Tavi draugi" kopš pilna mēroga kara sākuma Ukrainai nogādājusi palīdzību vairāk nekā 12 miljonu eiro vērtībā. Arī pēc ugunsgrēka biedrība darbu nav pārtraukusi.