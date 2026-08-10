Ēdināšanas un pārtikas tirdzniecības uzņēmuma AS "Lido" dibinātājs Gunārs Ķirsons.
Sabiedrība
Šodien 07:29
Ķirsons vēlas savu uzvārdu reģistrēt kā preču zīmi
Bijušais ēdināšanas un pārtikas tirdzniecības uzņēmuma AS "Lido" īpašnieks Gunārs Ķirsons, kurš tagad veido jauna koncepta restorānu tīklu "Daba", pieteicis sava uzvārda reģistrāciju kā preču zīmi, liecina Patentu valdes publiskotā informācija.
Uzvārds, kas rakstīts ar lielajiem burtiem, kā preču zīme Patentu valdē pieteikts jūnija vidū.
Patentu valde šo preču zīmi atzinusi par reģistrējamu, tomēr vēl līdz 20. oktobrim citi var izteikt iebildumus par šīs preču zīmes reģistrēšanu. Iebildumu pret preču zīmes vai dizainparauga reģistrāciju var pamatot ar to, ka zīme nav pietiekami atšķirīga, tikai apraksta preces vai pakalpojumus, ir pieteikta negodprātīgi vai pārāk līdzinās agrāk reģistrētai preču zīmei tajā pašā vai līdzīgā darbības jomā.