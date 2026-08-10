“Mere” krīze vēršas plašumā: iesaldēti jau 1,52 miljoni eiro, veikalos bojājas pārtika
Latvijas Tirgotāju asociācija (LTA) norāda, ka iesaldētās Latvijas komersantu naudas un preču kopējā vērtība slēgtajā “Mere” veikalu tīklā sasniegusi 1,52 miljonus eiro. Asociācija arī informē, ka pēc palīdzības saistībā ar radušos situāciju vērsušies jau desmit Latvijas ražotāji un vairumtirgotāji.
LTA apgalvo, ka slēgtajos “Mere” veikalos šobrīd bojājas lieli pārtikas produktu daudzumi, tostarp gaļa un olas. Asociācijas ieskatā situāciju vēl problemātiskāku padara tas, ka spēkā esošo administratīvo ierobežojumu dēļ šos produktus patlaban nav iespējams nodot labdarības organizācijām.
Vienlaikus LTA saņēmusi informāciju, ka “Mere” veikalu darbiniekiem netiek izmaksātas algas. Pēc asociācijas sniegtās informācijas, Finanšu izlūkošanas dienests (FID) norādījis, ka prioritāte ir preču atdošana to īpašniekiem.
LTA prezidents Henriks Danusēvičs norāda, ka asociācijas spiediena rezultātā FID jau nodevis pieteikuma formas preču atpakaļsaņemšanai to labticīgajiem īpašniekiem. LTA uzskata, ka tas ir pirmais solis, lai uzņēmumi varētu atgūt tiem piederošās preces un mazinātu radītos zaudējumus.
Patlaban LTA notiekot sarunas ar Zemkopības ministriju un Pārtikas un veterināro dienestu (PVD) par īpaša “force majeure” režīma piemērošanu. Tā mērķis būtu nodrošināt, lai atgūtās pārtikas preces, ja tās atbilst drošuma un kvalitātes prasībām, iespējami ātri varētu nonākt Latvijas tirgū.
Asociācija uzsver, ka šāds risinājums ļautu ne tikai samazināt pārtikas izšķērdēšanu, bet arī saglabāt iespējami zemas cenas patērētājiem.
Jautājums par “Mere” veikalu slēgšanas ietekmi raisījis satraukumu arī patērētāju vidū. LTA norāda, ka zemāko cenu veikalu tīkla darbības pārtraukšana īpaši varētu skart iedzīvotājus ar zemākiem ienākumiem, kuriem “Mere” veikali bijuši nozīmīga iespēja iegādāties pārtiku par salīdzinoši zemākām cenām.
Tikmēr LTA turpina sarunas ar FID un citām kompetentajām institūcijām par iespējami ātru norēķinu nodrošināšanu gan ar “Mere” darbiniekiem, gan preču piegādātājiem.
Asociācija norāda, ka situācijas risināšanai nepieciešama iespējami ātra institūciju rīcība, lai nepieļautu turpmāku pārtikas produktu bojāšanos un Latvijas uzņēmumu zaudējumu palielināšanos.