Pirmdien Latvijā kļūs mākoņaināks un daudzviet līs.
Sabiedrība
Šodien 07:07
Pirmdien Latvijā kļūs mākoņaināks un daudzviet līs; Rīgā lietus gaidāms vakarā
Pirmdien Latvijā, sākot no rietumiem, debesis aizklās mākoņi un daudzviet līs, prognozē sinoptiķi.
Valsts austrumos nav gaidāmi nokrišņi. Pūtīs lēns līdz mērens dienvidu, dienvidrietumu vējš, brāzmās tas pastiprināsies līdz 9-14 metriem sekundē.
Gaisa temperatūra pakāpsies līdz +23..+26 grādiem, Kurzemes rietumu piekrastē - līdz +20..+22 grādiem.
Rīgā saule gaisu sasildīs līdz +26 grādiem, pēcpusdienā debesis sāks apmākties, vakarpusē gaidāms lietus. Pūtīs mērens dienvidu vējš.
No rietumiem tuvojas zema spiediena ieplaka un atmosfēras fronte. Gaisa spiediens jūras līmenī no 1012 hektopaskāliem Kurzemē līdz 1019 hektopaskāliem Latgalē.