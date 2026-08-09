Bauskā notiks bezmaksas Ģimenes diena ar vairāk nekā 40 aktivitātēm un koncertiem
Svētdien, 16. augustā, no plkst. 12.00 līdz 20.45 Bauskas Rātslaukumā norisināsies Ģimenes diena “Kopā radoši – kopā spēcīgi!”. Pasākums vienuviet apvienos vairāk nekā 40 praktisku un radošu aktivitāšu teltis, drošības dienestu paraugdemonstrējumus, diskusijas ģimenēm, lielformāta spēles un koncertus. Ģimenes dienas pasākums apmeklētājiem ir bez maksas.
Pasākumu organizē biedrība “Laiks Jauniešiem” sadarbībā ar Bauskas novada pašvaldību.
Vairāk nekā 40 aktivitāšu teltis - no plkst. 12.00 līdz 17.00
Apmeklētājus gaidīs Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests, Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests, Valsts policija, Valsts robežsardze, Nacionālie bruņotie spēki, Latvijas Drošāka interneta centrs, Bauskas kopienas centrs “Pasta5”, EuroPeers, Valsts probācijas dienests, Bērnu aizsardzības centrs, Jaunsardzes centrs, Piedzīvojuma Gars, Pašvaldības policija, Klubs “Māja”, Cerību spārni, Valsts ieņēmumu dienests, Jaunatne smaidam, Mums Pieder Pasaule, Nodarbinātības valsts aģentūra, Europass, Ārpus Burbuļa, Radošā apvienība jauniešiem “Trepes”, Bauskas Bērnu un jauniešu centrs, Bauskas prātnieks, Jauniešu mentori, Visit Bauska, Bauskas novada Sociālais dienests, Bauskas slimnīca, Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācija.
Apmeklējot teltis un izpildot aktivitāšu uzdevumus, dalībnieki varēs krāt zīmodziņus un saņemt bezmaksas popkornu vai cukurvati. Degustāciju un aktivitātes nodrošinas arī uzņēmumi AS “Balticovo”, SIA “Stelpes Minerālūdens” un SIA "Lavazza Baltics". Programmu papildinās sarunas “Emocionālais atbalsts un attiecību veidošana ģimenē”, kurā uzmanība tiks pievērsta savstarpējai komunikācijai, uzticēšanās veidošanai un ģimenes attiecību stiprināšanai ikdienā.
Vairāk nekā izklaide - praktiski noderīga diena ģimenēm
Ģimenes dienas iecere ir vienuviet apvienot kopīgu atpūtu ar ģimenēm praktiski noderīgu saturu. Kamēr bērni, jaunieši, vecāki un vecvecāki kopā piedalīsies spēlēs, darbnīcās un dažādos pārbaudījumos, viņiem būs iespēja nepiespiestā gaisotnē satikt valsts un pašvaldības iestāžu, dienestu un nevalstisko organizāciju pārstāvjus.
Apmeklētāji varēs uzdot jautājumus un saņemt informāciju par drošību, veselību, emocionālo labbūtību, izglītību, nodarbinātību, jauniešu iespējām un ģimenēm pieejamo atbalstu. Šāda tikšanās ārpus ierastās iestāžu vides palīdz sarežģītus jautājumus padarīt saprotamākus, bet nepieciešamo informāciju un atbalstu - pieejamāku.
Tāpēc Ģimenes diena nebūs tikai koncerti un izklaide. Tā būs iespēja ģimenēm kvalitatīvi pavadīt laiku kopā, iegūt ikdienā izmantojamas zināšanas un tuvāk iepazīt cilvēkus un organizācijas, kas nepieciešamības gadījumā var sniegt palīdzību.
Skatuves programma - no atklāšanas līdz vakara koncertiem
Ģimenes dienas skatuves programma paredzēta no pasākuma atklāšanas līdz pat vakara muzikālajai kulminācijai. Programma sāksies plkst. 12.00 ar jauno dziedātāju, popgrupu, deju kolektīvu un citu izpildītāju priekšnesumiem. Plkst. 14.05 ģimenes priecēs tīro mežu aizstāvis - Cūkmens, bet plkst. 16.10 uz skatuves kāps kantrī mūzikas izpildītājs - Shota Adamashvilli.
Īpašs dienas notikums būs Laimes aka, kas sāksies plkst. 17.00. Tajā savu veiksmi varēs izmēģināt apmeklētāji, kuri dienas laikā būs piedalījušies aktivitāšu telšu uzdevumos un savākuši zīmodziņus. Laimes akā būs iespēja tikt pie pasākuma atbalstītāju un uzņēmēju sarūpētām dāvanām - tāpēc ir vērts ierasties laikus, piedalīties aktivitātēs un krāt zīmodziņus jau no plkst. 12.00.
Pēc Laimes akas Rātslaukumu piepildīs vakara koncerti. Plkst. 17.30 īpašā akustiskajā koncertā uzstāsies Miks Dukurs, plkst. 18.40 akustisku un vasarīgi enerģisku noskaņu radīs RIGA REGGAE, savukārt plkst. 19.50 vakara jaudīgo noslēgumu nodrošinās SBBAND (Sabīne Berezina ar grupu). Pasākums noslēgsies plkst. 20.45.
Satiksmes organizācijas izmaiņas 16. augustā Bauskas pilsētā
Lai nodrošinātu Ģimenes dienas drošu norisi, pasākuma teritorijas iekārtošanu un apmeklētāju ērtu pārvietošanos, 16. augustā ap Bauskas rātslaukumu būs noteikti satiksmes un stāvēšanas ierobežojumi.
No plkst. 00.00 līdz 21.00 transportlīdzekļu stāvēšana būs aizliegta Rātslaukumā, Pasta ielā un Rīgas ielas posmā līdz Saules ielai.
No plkst. 08.30 līdz 21.00 transportlīdzekļu satiksme būs pilnībā slēgta Pasta ielā un Rīgas ielas posmā līdz Saules ielai.
Autovadītājus aicina savlaicīgi plānot maršrutu, ievērot izvietotās ceļa zīmes un transportlīdzekļu novietošanai izmantot citas tuvumā pieejamās autostāvvietas.