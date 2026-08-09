Berģos par 1,3 miljoniem eiro pārbūvēs Pērses ielu
Ropažu novada Berģos par 1,3 miljoniem eiro pārbūvēs Pērses ielu, liecina informācija pašvaldības mājaslapā.
Būvniecību īstenos SIA "MRG ceļi". Projekta īstenošanai pašvaldība aizņemsies 1 128 916 eiro un nodrošinās projekta līdzfinansējumu - 199 22 1 eiro apmērā.
Projekts tiks īstenots trijās kārtās - ielas apgaismojuma izbūve, asfaltbetona brauktuves būvniecība un gājēju un velosipēdu ceļa būvprojekta izstrāde.
Pērses iela atrodas Berģu ciema daļā, kur pēdējos gados aktīvi attīstās savrupmāju apbūve. Iela savieno vairākas dzīvojamās teritorijas, taču tās tehniskais stāvoklis neatbilst pieaugošajai satiksmes intensitātei un iedzīvotāju vajadzībām.
Īstenojot projektu, paredzēts pārbūvēt Pērses ielas brauktuvi, izbūvēt vai pārbūvēt ielas apgaismojumu, izveidot efektīvu lietus ūdens novadīšanas sistēmu, kā arī izstrādāt gājēju un velosipēdu ceļa būvprojektu, kas nākotnē nodrošinās savienojumu ar esošo infrastruktūru Upesciema un Līgo ielas krustojumā.
Darbus plānots finansēt un veikt 2026. un 2027. gadā.
Kā liecina "Firmas.lv" informācija SIA "MRG ceļi" reģistrēta 2020. gadā. Uzņēmums vienādās daļās pieder Rolandam Zarakovskim un Gustam Kaļiņinam. Tā pamatkapitāls ir 2800 eiro.
Uzņēmums 2025. gadā strādāja ar 11,88 miljonu eiro apgrozījumu un 247 770 eiro peļņu.