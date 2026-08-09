“Attālinātais darbs ir privilēģija, nevis tiesības.” Premjera iecere uzkurina asas diskusijas
Ministru prezidenta Andra Kulberga (AS) iecere pārskatīt attālinātā darba organizēšanu valsts pārvaldē raisījusi plašas diskusijas sociālajos tīklos. Kamēr vieni uzskata, ka darbs no mājām ir privilēģija, nevis pašsaprotamas tiesības, citi brīdina – piespiedu atgriešanās birojos var valstij maksāt kvalificētus darbiniekus.
Priekšlikumi jāsagatavo līdz 1. septembrim. Premjera komunikācijas padomniece Elīna Šverna skaidrojusi, ka uzdevuma mērķis ir nodrošināt efektīvu un pilnvērtīgu darba procesu valsts pārvaldē.
Tomēr sociālajā tīklā “X” šī iecere izraisījusi asas domstarpības.
Žurnāliste Evita Puriņa uzmanību pievērsa kontrastam ar kaimiņvalsti Lietuvu. “Kamēr Latvijas premjers plāno izbeigt attālināto darbu, Lietuvā attālināti strādā arī prezidents,” viņa rakstīja, daloties ar Lietuvas sabiedriskā medija publikāciju, kurā vēstīts, ka Lietuvas prezidents Gitans Nausēda nedēļu strādā attālināti no Portugālei piederošās Madeiras salas.
Diskusijā iesaistījās advokāts Olavs Cers, kurš gan uzsvēra, ka Nausēdas gadījums esot atšķirīgs.
“Tā ir viena nedēļa atvaļinājuma laikā, kad varētu vispār nestrādāt. Attālinātais darbs varētu būt izņēmums vai bonuss, nevis norma. Citādi mums attālinātā valsts pārvalde izveidojusies,” viņš norādīja.
Savukārt lietotāja Katrīna vērsa uzmanību uz citu problēmu – ja valsts iestāžu darbiniekiem būs regulāri jāatrodas darbavietā, daudziem var nākties mainīt ne vien darbu, bet arī dzīvesvietu. “Ar šādiem nosacījumiem visiem atkal jāpārvācas dzīvot uz Rīgu,” viņa rakstīja.
Cers uz to atbildēja, ka cilvēks var izvēlēties darbu tuvāk dzīvesvietai, bet fakts, ka speciālists dzīvo citā pilsētā un apzināti izvēlējies darbu ministrijā Rīgā, pats par sevi neesot pietiekams pamats attālinātam darbam.
Diskusijas dalībniece savukārt vaicāja, kā būtu jārīkojas situācijā, ja cilvēks ministrijā sācis strādāt 2021. gadā pilnībā attālināti un piecu gadu garumā savus pienākumus pildījis labi. “Vai tas ir pamatots iemesls tagad likt viņam nākt klātienē?” viņa jautāja.
Cers uzsvēra, ka masveida attālinātais darbs radies Covid-19 pandēmijas laikā un tam nevajadzētu automātiski kļūt par normu.
Taču pretargumentos izskanēja, ka piecu gadu laikā cilvēku dzīves jau ir mainījušās – daudzi pārcēlušies prom no Rīgas un iegādājušies īpašumus mazpilsētās.
“Protams, var atgriezties klātienē, bet ir jārēķinās, ka daļa darbinieku tiks zaudēti,” norādīja Katrīna.
Diskusijā izkristalizējās arī jautājums par to, pēc kādiem kritērijiem vispār būtu jāvērtē attālinātais darbs.
Kāds lietotājs norādīja, ka svarīgākajam kritērijam vajadzētu būt darba kvalitātei, nevis darbinieka ērtībām. “Kāpēc visi uzskata, ka viņiem vienkārši pienākas?” viņš vaicāja.
Viņaprāt, klātienē ir vieglāk kontrolēt, vai darbinieks patiešām strādā, turklāt privātajā sektorā darba rezultāti tiekot mērīti daudz rūpīgāk.
Tam gan sekoja pretjautājums – vai atrašanās birojā patiešām garantē labākus rezultātus.
“Vai patiešām klātienē viss uzlabojas un visi rezultāti ir labāki? Ja privātajiem nav vienalga, kā tērēt naudu, tad viņi varētu likvidēt ofisus un ietaupīt,” ironizēja diskusijas dalībniece.
Savukārt attālinātā darba kritiķi norādīja, ka valsts pārvaldes gadījumā būtisks ir arī iedzīvotāju maksāto nodokļu izlietojums un ierēdņu sasniedzamība.
Kā piemērs tika minēta situācija, kad būvinspektors ilgstoši nav sazvanāms, jo strādā attālināti no vasarnīcas. Uz to sekoja atbilde, ka šādos gadījumos būtu jāvēršas pret konkrēto darbinieku, nevis jāierobežo attālinātā darba iespējas visiem.
“Tad, lūdzu, sodiet to vienu nesazvanāmo un bezatbildīgo, nevis atriebieties visiem. Esmu strādājusi attālināti jau sešus gadus – būs grūti atrast argumentus, kāpēc nevarētu vēl sešus, ja darbs tiek izdarīts,” viņa rakstīja.
Diskusijas noslēgumā vairāki tās dalībnieki nonāca pie kompromisam tuvākas pozīcijas – attālināto darbu nevajadzētu aizliegt pilnībā, taču iespēja strādāt ārpus biroja būtu jāvērtē individuāli, ņemot vērā konkrētā darbinieka pienākumus, sasniedzamību un darba kvalitāti.
“Tā ir privilēģija, nevis absolūta tiesība. Manuprāt, individuāli vērtējama un piešķirama tiem, kam tas netraucē darbam un kvalitātei,” rezumēja viens no diskusijas dalībniekiem.
Kā zināms, Kulbergs paudis viedokli, ka Covid-19 pandēmijas laikā ieviestā attālinātā darba prakse valsts pārvaldē dažviet saglabājusies pārāk plaši un rada problēmas iedzīvotājiem, kuriem nepieciešams saņemt pakalpojumus vai sazvanīt amatpersonas.
Premjers sacīja, ka viņa personīgā pieredze liecina par grūtībām sastapt darbiniekus klātienē valsts iestādēs ne tikai piektdienās, bet arī citās darbadienās. Tādēļ viņš uzdevis sagatavot pārskatu par attālinātā darba organizāciju valsts pārvaldē un iespējām plašāk atjaunot darbu klātienē.