Gribēja būt jauns un steidzās dzīvot... Kolēģi dalās atmiņās par Priekulē nosisto pedagogu Normundu Vamzi
Šomēnes Rucavas kapos tuvinieki un kolēģi atvadījās no Normunda Vamža - modes mākslinieka, Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolas (LMMDV) izglītības programmas "Apģērba dizains" ilggadējā vadītāja.
Viņš pāragri tika aizsaukts mūžībā pēc konflikta Priekules Ikara svētku laikā. Saistībā ar notikušo aizturēts Valsts policijas jaunākais inspektors, kurš tobrīd atradies ārpus dienesta pienākumu pildīšanas un bijis alkohola reibumā. “Kopējā sajūta ir vienkārši šausminoša. Manuprāt, Normunds bija mierīgs, jauks cilvēks. Viņš nebija izaicinošs, tāpēc manī šī traģiskā ziņa nesavienojas kopā,” saka Vamža kolēģis, pazīstamais modes mākslinieks Bruno Birmanis. Versijai par konfliktēšanu grūti ticēt arī citiem, kuri Normundu pazina. Žurnāls "Kas Jauns" uzrunājis Normunda Vamža tuvākos kolēģus, kuri dalījās sirsnīgos atmiņu stāstos.
Birmanis: viņš nebija ne bohēmists, ne dauzītājs
“Leģendārais modes mākslinieks, alternatīvās modes dizainers, Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolas Vizuālā tēla stila nodaļas vadītājs Bruno Birmanis atzīst: “Nesaprotu, kā lai vispār saliek kopā visu šo situāciju. Es Normundu nepazinu pārāk ilgi, mācībiestādē strādāju 3,5 gadus. Taču tas ir laiks, kurā mēs kopā esam daudz ko darījuši.
Normunds Apģērbu dizaina nodaļu ir uzbūvējis, viņš bija kā tāds liels putns ar platiem spārniem, kurš rūpējās par savējiem. Arī sabāra, ja vajadzēja. Šurp taču atnāk vēl bērni, beiguši tikai pamatskolu, un mūsu, pedagogu, uzdevums ir viņus audzināt par kultūras cilvēkiem. Manuprāt, Normis to ļoti labi darīja. Daudz viņa audzēkņu studējuši un studē Latvijas Mākslas akadēmijā un vēl citur. Uz Normundu totāli varēja paļauties. Viņš bija pienākuma cilvēks, un skola viņam bija pirmā māja, visu laiku atradās savā nodaļā un praktiski par visu zināja visu. Vienmēr varēja lūgt padomu, bija ļoti jauks kolēģis un cilvēks. Viņš neprata lietām pieiet ar vēsu prātu, par visu pārdzīvoja. Manuprāt, radošam cilvēkam tā ir svarīga īpašība. Tāds viņš bija. Mēs, kolēģi, nespējam iztēloties, kā izskatīsies Apģērba dizaina nodaļa bez Normunda. Kāds būs 1. septembris, to neviens šobrīd nezina. Darīsim visu, lai Normunda vadīto nodaļu noturētu. Cilvēks aizgāja bojā kaut kāda stulbuma dēļ! Pilnīgi kaut kas neiespējams! Viņš nebija ne bohēmists, ne tusētājs, ne dauzītājs. Tas ir vēl viens iemesls, kāpēc man tas viss neliekas kopā.
Tieši no tādiem kā Normunds un citiem pedagogiem ir atkarīga jauniešu kultūras un intelekta izaugsme. To jauniešu, kuri dzīvo tagad un dzīvos tālāk Latvijā. Manuprāt, tādiem cilvēkiem kā Normunds būtu jābūt daudz vairāk. Mēs cīnāmies, cik varam, dedzinām un atdodam sevi visu, bet reizēm ar to ir par maz. Līdz šai liktenīgajai zaļumballei tas laikam neaizgāja…”
Sirsnīgs cilvēks ar strukturētu prātu
Dace Rozenbaha, LMMDV mākslas izglītības programmas struktūrvienības vadītāja, teic, ka Normunds bija ļoti sirsnīgs un atsaucīgs cilvēks. Ja tapis kāds projekts vai modes skate, viņš sākumā satraucies, taču drīz vien darba process uzņēmis apgriezienus. “Paiet nakts, un nākamajā dienā Normunds jau ir sarunājis gan modeles, gan kurpes ar apavu veikalu, mūziku jau pats internetā atradis, un mēs zinājām, ka viss aizies savu gaitu. Tāds viņš bija. Normundam skola bija kā mājas, viņš šeit dzīvoja 24/7 un lielu daļu no brīvdienām arī nāca uz skolu, jo audzēkņiem tuvojās skates un vajadzēja piepalīdzēt, pabeigt darbus. Uz mājām devās tikai atpūsties no dienas kņadas. Skola viņam bija kļuvusi par lielu ģimeni ar daudziem bērniem. Normunds pats pēdējā laikā nešuva modernās kleitas lielās noslogotības dēļ, bet ļoti sevi realizēja caur bērniem un viņu darbiem. Visas viņa radošās idejas tika īstenotas sazobē un tandēmā ar audzēkņiem. Ne tikai kleitas un tērpi klasiskā izpratnē, bet tika strādāts un eksperimentēts ar daždažādiem materiāliem. Piemēram, tērps no jūras krastā salasītām aļģēm vai saknēm, vai arī top kaut kāds materiāls, kur izmantots želatīns un vēl kaut kādas tehnoloģijas. Tika daudz eksperimentēts, lai tas viss arī turas kopā, lai tērpu pēc tam iespējams uzvilkt cilvēka ķermenim. Tie bija milzīgi un apjomīgi darbi, un šie procesi nav nemaz vienkārši aprakstāmi,” atzīst Dace Rozenbaha.
Arī Ilze Cēbere, mācību pārzine, atceras, ka uz modes skatēm viņš allaž aicinājis audzēkņus, citus pedagogus, vienmēr bijis atvērts. Prata pajokot par sevi un līdz ar to vienmēr bijis komunikabls un runātīgs.
Cēberei Vamzis viņas karjeras sākumā bijis kā mentors: “Lai saprastu visu drēbi, kas skolā notiek, es vakaros strādāju, un šad tad Normunds uznāca augšā parunāties. Kopīgi pasmējāmies, viņš uznesa kādu konfekti. Es, mājās ejot, nogāju lejā paskatīties, ko viņš dara. Viņš man ļoti daudz palīdzēja. Viņš mācēja jauniešus pa īstam sadzirdēt. Es daudzreiz noskatījos modes skates sižetus: kā viņš mācēja visu sastrukturizēt, salikt pa plauktiņiem. Viņam allaž bija savas idejas un domas, daudz ko bija apguvis pašmācības ceļā, tostarp arī video montēšanu. Vakaros viņš sēdēja nodaļā, montēja un kaut ko darīja, veidoja mazās video filmiņas, strādāja ar jauniešiem, kuriem bija kādi parādi.”
Nevar būt vecs onkulis ar lielu punci
Ilze atminas, ka šopavasar Normunds bieži stāstījis par to, ka vajadzēs daudz braukt pie mammas uz Priekuli palīdzēt ravēt dārzu, ka sastādīti kartupeļi, burkāni un visvisādi dārzeņi. Atklājis, ka viņam jau kopš bērnības bijusi liela interese par modi un par visu ar to saistīto, bet vecāki sākumā neesot dēla izvēli atbalstījuši. Pat aizgājis apgūt tehnisku arodu, bet sapratis, ka tas nav viņa, un tomēr pierunājis vecākus, ka varētu mācīties apģērbu modelēšanu. Tajos laikos provinciāla, maza pilsētiņa Priekule – kā puisis var būt modes mākslinieks, kā tas izskatīsies no malas? Ko teiks cilvēki? Laukos jābūt šoferiem, traktoristiem, elektriķiem. Normunds atzinis, ka nezinot, kas būtu, ja būtu pilnībā paklausījis vecākus.
“Normunds ļoti rūpējās par sevi, un mēs viņu apsmaidījām. Teica, ka nevarot būt vecs onkulis ar lielu punci, jo ir taču modes mākslinieks. Kardināli pārstrukturēja dzīvi, mainīja paradumus, sāka veselīgi ēst, rūpējās par figūru. Ļoti pārdzīvoja par acu veselību, un bija pat tiktāl, ka patiešām vajadzēja operāciju. Normundam bija baisas bailes no dakteriem un visādām manipulācijām. Tomēr teica: man tas jādara, nevar taču būt tāda situācija, ka jauniešiem manā vietā adatā jāiever diegs vai neredzēšu taisni nošūt vīli,” atceras Ilze Cēbere, piebilstot, ka audzēkņiem viņš patiešām bija kā tētis, jo savas ģimenes skolotājam nebija.
“Normunds ļoti pārdzīvoja, ja kāds no audzēkņiem atkrita un nevarēja turpināt mācības. Viņš arī sekoja līdzi, kā audzēkņiem tālāk sokas dzīvē. Reizē ar modes mākslinieka Bruno Birmaņa ienākšanu skolā, mūsu jaunieši katru gadu brauca arī uz Viļņas Mākslas akadēmijas modes skatēm. Normunds bija iedvesmotājs, atbalstītājs.”
Bija nākotnes plāni un ieceres
“Es pazinu Normundu kopš 18 gadu vecuma,” sarunā iesaistās pedagoģe Ieva Rubeze, “viņš par mani bija desmit gadus vecāks. Normunds tai laikā studēja Viļņas Mākslas akadēmijā un draudzējās ar meiteni, ar kuru es kopā īrēju dzīvokli. Kopš tā laika mūsu dzīves ceļi visu laiku krustojās. Normundam piemita milzīgas darbaspējas un neiedomājama atbildības sajūta. Cik viņš spēja augstu pacelt to latiņu, kādā līmenī strādāja pats, tādiem bija arī jābūt audzēkņu darbiem. Arī šogad jūnijā notikušās modes skates bija ļoti skaistas, un koncertzāles "Lielais dzintars" lielā zāle bija pārpildīta, jo visa Liepāja zināja, ka notiek šis skaistais pasākums.”
Ieva sirsnīgi atceras, ka pēc šā gada modes skates jūnijā abi ar Normundu sēdējuši neformālā gaisotnē un sprieduši. “Kā vienmēr, viņš nebija galīgi lepns un pilnībā ar visu apmierināts, jo allaž var labāk. Normunds bija kritisks gan pret sevi, gan pret audzēkņiem, kaut arī no malas viss izskatījās ļoti labi. Normunds allaž redzēja kādus jaunus izaicinājumus, nebija iesūnojis vienā vietā, darbībā šeit. Viņam bija nākotnes plāni un ieceres. Viņš piestrādāja arī pie tā, lai būtu zinošs par to, kāpēc jaunieši šajā laikā ir citādi, kā ar viņiem runāt, jo ir ļoti svarīgi, lai būtu savstarpējs kontakts, lai nešķieti kaut kāds vecs dinozaurs, ar kuru jaunais cilvēks tikai formāli parunājas. Stāstīja, ka izgājis papildu kursus tieši par saskarsmi ar jauniešiem, kuriem ir emocionālas problēmas, un šīs zināšanas izmanto. Nevēlējās kļūt kaut kāds vecs, nesaprotams onkulis. Nesen Hanzas peronā notika Mākslas akadēmijas modes skate, kurā piedalījās arī vairāki Normunda audzēkņi, kuri tika apbalvoti. Bija tik patīkami redzēt, ka Normunds sēž skatītāju rindās ar laimīgu sejas izteiksmi. Varēja redzēt, ka viņš ir ļoti gandarīts, ka viņa darbs nav bijis veltīgs.”
Steidzās dzīvot
Uzrunāts arī arī Normunda Vamža draugs Mārtiņš: “Viņš prata kontaktēties ar visiem, sākot no maziem bērniem un beidzot ar omītēm. Nekad nečīkstēja, ne par ko nesūdzējās, nekļuva dusmīgs. Atceros, kā Normunds šuva ar šujmašīnu. Hops, hops, un kleita gatava! Tas, ka Normunds dzīvoja viens pats, nenozīmē kādu atšķirību, par ko cilvēki komentāros spriež. Latvijā ir simtiem tā dēvēto vienpatņu, kuri šādu dzīvesveidu izvēlas. Nedrīkst būt tā – viena tante teica... Normunds bija ar visu sirdi un dvēseli nodevies darbam, allaž arī apguva jaunas zināšanas, un tad vienkārši nav laika ģimenei. Arī lielas tusēšanas nesanāk. Viņš atnāca ciemos kā saulīte un pēc neilga brīža skrēja atkal uz mājām kaut ko jaunu apgūt. Mammai Priekulē viņš palīdzēja ne tikai dārza darbos, bet arī logus mainīja, betonēja, visus darbus paveica. Ne tikai prata skaistas kleitas darināt. Normunds teica, ka viņam grūti iedomāties, ka viņš būs ļoti vecs un nevarīgs večuks. Viņš negribēja tāds būt. Jo savos gandrīz sešdesmit gados Normunds bija tik enerģisks, un sajūta bija tāda, ka viņam ir vien 20–30 gadu. Steidzās dzīvot. Normunda aicinājums bija būt mūžīgi jaunam. Diemžēl dzīvē notiek tā, ka ļaunais liktenis labākos paņem pirmos.”