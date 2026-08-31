Vecāķos aktīva apbūve sākta kādā īpašumā Vecdaugavas apkaimē. Kāds tam sakars ar VARAM valsts sekretāru Edvīnu Balševicu?
Rīgas Ziemeļu rajonā, Vecāķos, aktīva apbūve sākta kādā īpašumā Vecdaugavas apkaimē. Kas tad tur saimnieko?
Zemesgrāmatā pieejamā informācija liecina, ka vēl nesen tā īpašniece bija Andreta Balševica, kura pērn gada nogalē beidza darbu kā departamenta direktore Tiesu administrācijā. Viņas vīrs ir šogad martā no amata atstādinātais ar kriminālizmeklēšanu saistītais Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) valsts sekretārs Edvīns Balševics.
Andreta Balševica šo īpašumu ieguva, vispirms 2021. gada novembrī pusi no tā par 39,5 tūkstošiem eiro iegādājoties no Kristīnes Guršpones, bet otru pusi – šogad februārī no Lauras Valtas pēc “nekustamā īpašuma reālās sadales līguma”. Taču viņa vairs nav šī zemesgabala un būves īpašniece – zemesgrāmatā redzams, ka Andreta Balševica īpašumu šogad aprīlī uzdāvinājusi savai meitai Montai Skrastiņai, kuras tēvs ir notārs Jānis Skrastiņš.
Vīram un sievai kopā 317 tūkstošu eiro parādi
Edvīns Balševics VARAM valsts sekretāra amatā stājās 2019. gada jūnijā. Iepriekš viņš gandrīz desmit gadus bija Tiesu administrācijas direktors, tātad kādu laiku arī savas pašreizējās laulenes priekšnieks. Viņa amatpersonas deklarācija vēsta, ka VARAM valsts sekretārs pērn par savu darbu nopelnījis 106 tūkstošus eiro, bezskaidrā naudā uzkrājis ap 82 tūkstošiem, apmēram 58 tūkstoši eiro ir ieguldījumu fondos, un Balševicam ir arī 117,3 tūkstošu eiro lielas parādsaistības.
Savukārt pēc Andretas Balševicas šogad martā iesniegtās deklarācijas var spriest, ka viņa pērn Tiesu administrācijā algā nopelnījusi nepilnus 40 tūkstošus eiro, viņai ir uzkrāti 8000 eiro skaidrā un 33 tūkstoši eiro bezskaidrā naudā. Tāpat deklarēti divi pērn veikti aizņēmumi, 30 tūkstošu un 50 tūkstošu eiro, un nu viņas parādsaistības sasniedz gandrīz 200 tūkstošus eiro. Viņas meita, kas pēc mātes dāvinājuma nu tikusi pie īpašuma Vecāķos, ir vecākā referente Aizsardzības ministrijā., un viņas amatpersonas deklarācijā nav ne uzkrājumu, ne aizdevumu, ne parādu.
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Par ko atstādināja?
Bet kāpēc Edvīns Balševics nokļuva skandālā, kura dēļ martā tika atstādināts no amata? Toreizējā viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministra Raimonda Čudara (JV) padomniece Sabīne Spurķe norādīja, ka Balševics atstādināts, “ņemot vērā sabiedrības intereses saistībā ar publiski izskanējušu informāciju par iespējamu iesaisti informācijas tehnoloģiju iepirkumu ierobežotas pieejamības informācijas nelikumīgā nodošanā”.
Tajā pašā laikā publiski izskanējis, ka Eiropas Prokuratūras (EPPO) sāktajā kriminālprocesā par iespējamu krāpšanos 1,5 miljonus eiro vērtos valsts pārvaldes IT iepirkumos apcietinājums piemērots publisko iepirkumu speciālistam Ainaram Bideram, kurš tika atstādināts no amata Satiksmes ministrijā. Valsts policija EPPO sāktajā kriminālprocesā aizdomās par krāpšanos 1,5 miljonus eiro vērtos IT iepirkumos aizturēja 21 personu, tostarp valsts amatpersonas. Apcietinājums piemērots Bideram, bijušajam Valsts digitālās attīstības aģentūras direktoram Jorenam Liopam un Corporate Solutions uzņēmumu grupas īpašniekam un vadītājam Aigaram Cerusam. Kriminālprocess sākts pērn gada nogalē, un tas kvalificēts pēc Krimināllikuma pantiem par krāpšanu lielā apmērā organizētā grupā un noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju lielā apmērā organizētā grupā.
Spriežot pēc izmeklēšanā iegūtās informācijas, organizēta personu grupa noslēgusi nelikumīgu slepenu vienošanos, lai iepriekš noteiktu uzvarētājus publiskajos iepirkumos vismaz sešos projektos, ko finansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds, līdz 1,5 miljonu eiro apmērā. Pastāv aizdomas, ka līgumi nelikumīgi nodrošināti ar valsts amatpersonu palīdzību, savukārt nelikumīgi iegūtā peļņa sadalīta starp iesaistītajiem.