UNESCO Pasaules mantojuma sarakstam pievieno 25 jaunas vietas
UNESCO Pasaules mantojuma saraksts papildināts ar 25 jaunām nominācijām, informēja UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas pārstāve Kitija Balcare.
Kopš 2023. gada UNESCO Pasaules mantojuma sarakstā iekļauj atmiņas vietas, lai godinātu notikumus, kurus valsts, tās iedzīvotāji un kopienas vēlas saglabāt piemiņā.
UNESCO Pasaules mantojuma komiteja sarakstam kā atmiņas vietu pievienoja 1944. gada Normandijas desanta pludmales Francijā, godinot 1944. gada 6. jūnija Sabiedroto spēku desanta piemiņu. Tāpat sarakstā iekļautas vēsturisko sultanātu medīnas Komorās un Dzjindedžeņas porcelāna ražošanas vietas Ķīnā.
Sarakstā iekļauts Akabas jūras rezervāts Jordānijā, kaulzivju fosilijas Limfjordā Dānijā, Olimpa kalna apkārtne Grieķijā un citas kultūras un dabas mantojuma vietas dažādās pasaules valstīs. No 25 jaunajām mantojuma vietām 19 ir kultūras, piecas ir dabas, viena - jaukta tipa.
Pirmo reizi UNESCO Pasaules mantojuma sarakstā iekļauti objekti no trim Āfrikas valstīm - Komorām, Santomē un Prinsipi un Dienvidsudānas. Pievienoti arī seši objekti UNESCO Pasaules mantojuma apdraudēto vietu sarakstam.
Pasaules mantojuma konvencijai ir 196 dalībvalstis. Līdz ar jauno vietu iekļaušanu UNESCO Pasaules mantojuma sarakstā patlaban iekļautas 1273 vietas 173 valstīs.
UNESCO Pasaules mantojuma komiteja ir starpvaldību institūcija, kuras uzdevums ir veicināt konvencijas par pasaules kultūras un dabas mantojuma aizsardzību īstenošanu. Komiteja pārrauga UNESCO Pasaules mantojuma vietu saglabāšanu un attīstību, balstoties uz starptautisku ekspertīzi, izvērtē dalībvalstu nominācijas un pieņem lēmumu par jaunu vietu iekļaušanu Pasaules mantojuma sarakstā. Komiteju veido 21 konvencijas dalībvalsts, kuru ievēl uz četru gadu termiņu.
Pasaules mantojuma saglabāšanas un aizsardzības pamatā ir 1972. gadā pieņemtā konvencija par pasaules kultūras un dabas mantojuma aizsardzību. Latvija konvencijai pievienojās 1995. gadā, apliecinot vēlmi sniegt savu ieguldījumu pasaules mantojuma saglabāšanā. No Latvijas UNESCO Pasaules mantojuma sarakstā ir ierakstīts Rīgas vēsturiskais centrs, Strūves ģeodēziskais loks un Kuldīgas vecpilsēta.
UNESCO ir specializēta ANO aģentūra, kas apvieno 193 valstis visā pasaulē savstarpējai sadarbībai izglītības, zinātnes, kultūras, komunikācijas un informācijas jomā, lai sekmētu mieru, sabiedrības labklājību un ilgtspējīgu attīstību.
Latvija pievienojās UNESCO 1991. gadā, bet kopš 1994. gada izveidotā UNESCO Latvijas Nacionālā komisija nodrošina UNESCO programmu īstenošanu Latvijā.