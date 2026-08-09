Pazuda pārgājiena laikā, vēlāk atrasts miris: atklājas mūzikas žurnālista Klāsa Vāveres nāves apstākļi
Kļuvuši zināmi plašāki apstākļi, kādos Meksikā mūžībā devies pazīstamais Latvijas mūzikas žurnālists Klāss Vāvere. Meksikas medijs “TV Azteca Bajío” vēsta, ka viņš divas dienas bija pazudis pārgājiena laikā, bet vēlāk tika atrasts bez dzīvības ūdenstilpē.
Saskaņā ar Meksikas medija sniegto informāciju Vāvere piektdien, 31. jūlijā, piedalījies pārgājienā kalnainā apvidū netālu no Sanmigelas de Aljendes, Gvanahvato štatā. Aptuveni pulksten 15 viņš atdalījies no pārējās pārgājiena grupas apvidū starp Boca de la Cañada un Xotolar. Kad Vāvere neatgriezās, tika sākta viņa meklēšana.
Meklēšanas operācijā piedalījās pašvaldības policija, civilās aizsardzības dienests, Sarkanais Krusts, ugunsdzēsēji un mediķi.
Svētdienas, 2. augusta, rītā Vāvere tika atrasts miris ūdenstilpē teritorijā, kurā bija koncentrēti meklēšanas darbi.
Notikuma vietu pēc tam norobežoja Gvanahvato štata Ģenerālprokuratūras darbinieki un tika sākta izmeklēšana, lai noskaidrotu precīzus nāves apstākļus.
Oficiālais nāves cēlonis pagaidām nav apstiprināts. Meksikas medijs norāda, ka atbildi par notikušo būs iespējams sniegt pēc izmeklēšanas un ekspertīžu rezultātu saņemšanas. Tādēļ pašlaik nav pamata secināt, ka Vāvere būtu noslīcis vai ka nāvi izraisījis kāds cits konkrēts iemesls.
Vāvere jau vairākus gadus dzīvoja Meksikā.
Klāss Vāvere Latvijas sabiedrībā bija pazīstams kā ilggadējs mūzikas žurnālists, kritiķis un mūzikas pazinējs.