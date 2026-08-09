Darba vizīte vai priekšvēlēšanu aģitācija par valsts naudu? “Apvienotā saraksta” brauciens raisa jautājumus
Sociālajos tīklos uzmanību pievērsis “Apvienotā saraksta” (AS) politiķu brauciens pa Kurzemi, kurā līdzās partijas deputātu kandidātiem piedalījās arī vairākas augstas valsts amatpersonas. Tas raisījis jautājumu – kurā brīdī beidzās amatpersonu darba vizīte un sākās partijas priekšvēlēšanu kampaņa?
Žurnālists Ivo Leitāns platformā “X” vērsis uzmanību uz AS publiskoto ierakstu par partijas Kurzemes komandas braucienu pa Dienvidkurzemi un Liepāju.
“Gribētos saprast tomēr – šis premjeram, finanšu ministram un tieslietu ministram bija komandējums/reģionālā vizīte, vai tomēr apvienības AS valdes locekļa saorganizēts aģitācijas brauciens, izmantojot administratīvo resursu?” vaicā Leitāns.
Gribētos saprast tomēr - šis premjeram, finanšu ministram un tieslietu ministram bija komandējums/reģionālā vizīte, vai tomēr apvienības AS valdes locekļa saorganizēts aģitācijas brauciens, izmantojot administratīvo resursu? https://t.co/TfFRME7MGd— Ivo Leitāns (@ivchix) August 8, 2026
Paša “Apvienotā saraksta” ieraksts braucienu nepārprotami sasaista ar politisko spēku. “Kurzemē – mums ir risinājums!” vēstīts publikācijā, kurā norādīts, ka AS Kurzemes komanda devusies ceļā pa Dienvidkurzemi un Liepāju, tiekoties ar iedzīvotājiem un uzņēmējiem.
Kopā ar Kurzemes komandu vizītē devās Ministru prezidents Andris Kulbergs, finanšu ministrs Māris Kučinskis, tieslietu ministrs Edvards Smiltēns, Latgales saraksta līderis Juris Viļums, Saeimas Aizsardzības komisijas vadītājs Raimonds Bergmanis un AS valdes loceklis Jānis Vilnītis.
7. augusta pēcpusdienā Liepājas Latviešu biedrības namā bija izsludināta nepārprotami politiska tikšanās. AS publicētajā paziņojumā iedzīvotājus uz to aicināja Ministru prezidents Andris Kulbergs, AS Kurzemes saraksta līderis un finanšu ministrs Māris Kučinskis, kā arī citi Saeimas deputāta amata kandidāti. Pasākuma materiālā redzams gan AS logo, gan saraksta numurs – 7.
Kā zināms, Kulbergs 15. Saeimas vēlēšanās ir AS Rīgas saraksta līderis, savukārt Kučinskis ir partiju apvienības pirmais numurs Kurzemē. Arī tieslietu ministrs Edvards Smiltēns kandidē vēlēšanās – Vidzemē ar pirmo numuru.
Situāciju īpaši zīmīgu padara tas, ka “Apvienotā saraksta” publiskotajā brauciena atskatā amatpersonu aktivitātes un partijas komandas priekšvēlēšanu pasākumi saplūst vienā stāstā – dienas gaitā redzamas tikšanās dažādās vietās, bet noslēgumā jau kopā pulcējas AS politiķi un deputātu kandidāti.