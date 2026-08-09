Nākamnedēļ kļūs vēsāks, biežāk gaidāms lietus
Nākamā nedēļa Latvijā būs vēsāka un nokrišņiem bagātāka. Dienās temperatūra lielākoties sasniegs vien +18...+21 grādu, liecina sinoptiķu prognozes.
Nākamās nedēļas sākumā valsts teritorijai pietuvosies jauns ciklons - debesis biežāk klās mākoņi, kas nesīs lietu. Pirmdien sākot no pēcpusdienas Latviju sāks un otrdien turpinās šķērsot nokrišņu zona. Teritorijas lielākajā daļā līs, vietām gaidāms arī pērkona negaiss.
Pūtīs lēns līdz mērens dienvidu, dienvidrietumu vējš, kas otrdien no pēcpusdienas pakāpeniski iegriezīsies no ziemeļrietumiem, rietumiem. Vējš rietumu un centrālajos rajonos brāzmās sasniegs 15-16 metrus sekundē.
Pirmdien dienā maksimālā gaisa temperatūra būs +24...+27 grādi, daudzviet Kurzemē piekrastē saglabāsies par dažiem grādiem vēsāks, savukārt otrdien diennakts gaišajā laikā termometra stabiņš sasniegs +16...+20 grādu atzīmi.
Nedēļas otrajā pusē atmosfēras spiediens paaugstināsies. Laiks kļūs saulaināks un lielākoties sauss. Tomēr karstums nebūs gaidāms - termometra stabiņš vien dažviet pakāpsies virs +20 grādu atzīmes.