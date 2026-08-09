Latvijas zvaigžņotās debesis 9. augusta naktī.
Sabiedrība
Vakar 15:00
Naktī uz pirmdienu būtiski nokrišņi nav gaidāmi
Nakts uz pirmdienu Latvijā būs pārsvarā skaidra un sausa. Ievērojami nokrišņi nav gaidāmi, liecina sinoptiķu jaunākās prognozes.
Pūtīs lēns līdz mērens dienvidu, dienvidaustrumu vējš, vietām veidosies migla. Gaiss atdzisīs līdz +11...+16 grādiem.
Rīgā nakts aizritēs bez nokrišņiem, pūtīs lēns līdz mērens dienvidu, dienvidaustrumu vējš. Minimālā gaisa temperatūra gaidāma +14...+16 grādu robežās.