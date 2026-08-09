Naktī uz pirmdienu būtiski nokrišņi nav gaidāmi
Foto: Keitija Krastiņa
Latvijas zvaigžņotās debesis 9. augusta naktī.
Sabiedrība

Naktī uz pirmdienu būtiski nokrišņi nav gaidāmi

Ziņu nodaļa

Jauns.lv / LETA

Seko Jauns.lv Google

Nakts uz pirmdienu Latvijā būs pārsvarā skaidra un sausa. Ievērojami nokrišņi nav gaidāmi, liecina sinoptiķu jaunākās prognozes.

Naktī uz pirmdienu būtiski nokrišņi nav gaidāmi...

Pūtīs lēns līdz mērens dienvidu, dienvidaustrumu vējš, vietām veidosies migla. Gaiss atdzisīs līdz +11...+16 grādiem.

Rīgā nakts aizritēs bez nokrišņiem, pūtīs lēns līdz mērens dienvidu, dienvidaustrumu vējš. Minimālā gaisa temperatūra gaidāma +14...+16 grādu robežās.

Tēmas

LVĢMCLaikapstākļiLatvijaRīga

Citi šobrīd lasa