Hormuza šaurums paliks slēgts, kamēr ASV neizpildīs Irānas prasības
Irāna paziņojusi, ka Hormuza šaurums paliks slēgts, līdz ASV izpildīs Teherānas izvirzītās prasības, tostarp kompensēs kara laikā nodarītos zaudējumus. Par to svētdien paziņoja Irānas Revolūcijas gvardes korpuss.
Irānas ārlietu ministrs Abass Aragči iepriekš paziņoja, ka sarunas ar Omānu par Hormuza šauruma pārvaldību tuvojas noslēgumam. Vienlaikus viņš uzsvēra, ka šaurums netiks atvērts, kamēr nebūs izpildītas Irānas izvirzītās prasības, tostarp samaksātas kompensācijas par kara laikā nodarītajiem zaudējumiem.
Svētdien Aragči noliedza, ka Irāna risinātu tiešas sarunas ar ASV. Pēc viņa teiktā, abas puses pašlaik sazinās tikai ar starpnieku palīdzību.
Tikmēr Irānas drošības dienesta vadītājs Mohammads Bagers Zolghadrs publiskojis nosacījumus Hormuza šauruma atvēršanai. Viens no galvenajiem ir militāro darbību izbeigšana pret Irānu un tās sabiedrotajiem Libānā, Palestīnā, Jemenā un Irākā. Irāna arī pieprasa atcelt ASV sankcijas un Irānas ostu blokādi, atbrīvot iesaldētos Irānas aktīvus un izmaksāt kompensācijas par kara radītajiem zaudējumiem.
Savukārt Irānas Revolūcijas gvardes korpuss paziņojis, ka Hormuza šaurums paliks slēgts, līdz visas Teherānas prasības tiks izpildītas. Organizācija uzsver, ka šaurums pašlaik tiek uzskatīts par stratēģisku konflikta zonu, nevis tikai starptautisku kuģošanas ceļu.