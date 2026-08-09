Sabiedrība
Vakar 14:24
Jaundzimušo skaits atkal palielinās? Stradiņa slimnīca atklāj iepriecinošu statistiku
Jūlijā Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcā pasaulē nāca 117 mazuļi. Tas ir lielākais vienā mēnesī dzimušo bērnu skaits pēdējos gados, informē slimnīca.
Jūlijā slimnīcā piedzimušas 54 meitenes un 63 zēni, tostarp sagaidīti trīs dvīņu pāri.
Slimnīca pateicas ģimenēm par uzticēšanos un iespēju būt līdzās bērnu piedzimšanas laikā.
Kā vēstīts, Stradiņa slimnīcā 18. jūnijā plkst. 9.18 pasaulē nāca trīnīši - trīs dēli. Pirmais puisēns piedzima ar svaru 1610 grami, otrais svēra 1390 gramus, bet trešais - 1830 gramus.