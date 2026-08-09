Veselības inspekcija aicina neiegādāties šo preci "AliExpress"
Veselības inspekcija aicina iedzīvotājus neiegādāties e-komercijas platformā "AliExpress" tirgoto dzirdes aparātu ar modeļa numuru 5216B, jo tas atzīts par viltojumu.
Veselības inspekcija (VI) ziņas par šo ierīci saņēmusi no Beļģijas kompetentās iestādes. Dzirdes aparāts tiek piedāvāts kā uzlādējama medicīniskā ierīce ar "Bluetooth" funkciju, 16 skaņas kanāliem un trokšņu slāpēšanas iespēju. Beļģijas atbildīgā iestāde, izvērtējot ierīci, konstatējusi pazīmes, kas liecina par ražotāja identitātes, Eiropas pilnvarotā pārstāvja datu un atbilstības marķējuma viltošanu.
Preces aprakstā kā ierīces ražotājs norādīts Ķīnas uzņēmums "Austar Hearing Science and Technology", bet kā tā pilnvarotais pārstāvis Eiropā - Beļģijas uzņēmums "Obélis S.A". Tomēr "Austar Hearing Science and Technology" apliecinājis, ka modelis 5216B nepastāv un uzņēmums šādu dzirdes aparātu nav ne izstrādājis, ne ražojis, norāda VI.
Konstatēts, ka trešā persona krāpnieciskos nolūkos izmanto ražotāja nosaukumu, Eiropas pilnvarotā pārstāvja datus un CE marķējumu kopā ar paziņotās struktūras identifikācijas numuru. Tādējādi patērētājiem tiek radīts maldinošs priekšstats, ka prece atbilst Eiropas Savienības normatīvo aktu prasībām, skaidro VI.
Inspekcija aicina iedzīvotājus pārbaudīt, vai viņi nav iegādājušies minēto dzirdes aparātu. Ja šādas ierīces tiek konstatētas Latvijas tirgū, par tām lūgts informēt VI Medicīnisko ierīču uzraudzības nodaļu.