Valmieras novadā divu gadu laikā tiks atjaunoti desmit tilti
Valmieras novadā divu gadu laikā atjaunos desmit pašvaldības tiltus. Pieci no tiem jau sakārtoti pērn, bet vēl pieciem remontdarbi paredzēti šogad, informēja pašvaldībā.
Pašvaldībā skaidro, ka remontdarbi vispirms tiek veikti tiem tiltiem, kuru tehniskais stāvoklis ir vissliktākais un kuriem nepieciešami steidzami uzlabojumi.
Remontdarbu laikā tiek atjaunota hidroizolācija, brauktuves segums, margas un citas bojātās konstrukcijas, kas pasargā tiltus no mitruma un pagarina to kalpošanas laiku.
Šogad pašvaldība atjauno piecus tiltus: divus Kauguru pagastā (Putniņu un Pavāru tiltu), vienu Trikātas pagastā (Kaupu tiltu), Aurupītes tiltu Mazsalacā un Krišjāņa Valdemāra ielas tiltu Rūjienā.
Savukārt pērn Valmieras novadā tika atjaunoti vēl pieci tilti: Tilta ielas tilts Rūjienā, tilts pār Ķirezeru Brenguļu pagastā, Vecates tilts Matīšu pagastā, kā arī tilti pār Sedu un Rūju Strenču apvienībā. Savukārt šogad remontdarbi notiek vēl pieciem tiltiem Kauguru, Trikātas un Mazsalacas pusē, kā arī Rūjienā.
Pašvaldība norāda, ka atsevišķos gadījumos, ja tilta atjaunošana nav ekonomiski pamatota, drošības apsvērumu dēļ var tikt noteikti transportlīdzekļu svara ierobežojumi vai tilts slēgts. Regulāri tiek apsekoti arī gājēju tilti, un nepieciešamības gadījumā tajos tiek ieviesti drošības ierobežojumi vai plānoti remontdarbi.