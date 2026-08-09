Policija: nelegālo cigarešu ražošana kļuvusi par plaukstošu pārrobežu biznesu
Organizētās noziedzības grupējumi Latvijā un kaimiņvalstīs joprojām cieši sadarbojas nelegālo cigarešu ražošanā un kontrabandā, atzīst Latvijas Nodokļu un muitas policija.
Nelegālu cigarešu ražošana pēdējos gados kļuvusi par nopietnu problēmu ne tikai Latvijā, bet arī citviet Eiropas Savienībā, norāda Nodokļu un muitas policija (NMP). To apliecina gan starptautiski pētījumi, gan pēdējos gados Latvijā atklātās vairākas nelegālās cigarešu ražotnes.
Policijas ieskatā noziedzīgās grupas veido pārrobežu sadarbību, tāpēc arī tiesībsargājošās iestādes regulāri apmainās ar informāciju. Pēdējā gada laikā NMP sākusi vairākus apjomīgus kriminālprocesus par nelegālu cigarešu ražošanu un kontrabandu.
Izmeklēšanas laikā izņemts liels daudzums nelegālu cigarešu, tabakas un citu ražošanai nepieciešamo materiālu. Tikmēr Lietuvas muitas dienests nesen aizturēja no Latvijas iebraukušu kravas automašīnu ar aptuveni pusmiljonu nelegālu cigarešu paciņu, kuru vērtība tiek lēsta ap 2,4 miljoniem eiro. Lietuvas amatpersonas pieļauj, ka cigaretes ražotas slepenās rūpnīcās Latvijā.
NMP pagaidām nekomentē, vai Lietuvā aizturētā krava ir saistīta ar nesen Grobiņā atklāto nelegālo cigarešu ražotni, jo izmeklēšana joprojām turpinās.
Pēc Lietuvas muitas datiem, pērn valstī konfiscēti gandrīz septiņi miljoni kontrabandas cigarešu paciņu, lielākā daļa no tām valstī ievestas no Latvijas. Izmeklētāji norāda, ka slepenajās ražotnēs tiek viltoti gan starptautiski pazīstamu tabakas zīmolu izstrādājumi, gan Baltkrievijas cigaretes.