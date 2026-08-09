Gruškevics deklarējis arī 23 000 eiro uzkrājumus skaidrā naudā.
Politika
Vakar 11:58
Atklājies, ka Kulberga biroja vadītājs Gruškevics ir līdz ausīm parādos
Ministru prezidenta Andra Kulberga (AS) biroja vadītājs Mareks Gruškevics, stājoties amatā, deklarējis vairāk nekā 207 000 eiro lielas parādsaistības, liecina viņa amatpersonas deklarācija.
Gruškevics deklarējis arī 23 000 eiro uzkrājumus skaidrā naudā, bet 2804 eiro viņam ir noglabāti bankā. Atbilstoši deklarācijai Kulberga biroja vadītājam pieder arī zeme un vēl viens nekustamais īpašums Garkalnes pagastā, bet viņa valdījumā ir 2013. gada automašīna "Dacia Duster".
Deklarācija arī liecina, ka Gruškevics ir valdes loceklis uzņēmumos SIA "C Future" un SIA "Arenales skola", kā arī amatpersona Latvijas Finanšu tehnoloģiju asociācijā, "Radio Marija Latvija" un nodibinājumā "Rīgas Romas katoļu ģimnāzija".
Kulbergu premjera amatā Saeima apstiprināja 28. maijā. Tad jau bija zināms, ka viņa biroju vadīs Gruškevics, kurš iepriekš vadīja Rīgas domes priekšsēdētāja vietnieka Māra Sprindžuka (AS) biroju.