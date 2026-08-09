Kremļa spiegiem jāsēž cietumā! Tiesā izskatīs vēl vienu lietu par svarīgas informācijas nodošanu Krievijai
Rīgas pilsētas tiesa 13. augustā sāks izskatīt krimināllietu pret Ivetu Balodi, kura apsūdzēta par izlūkošanas informācijas vākšanu Latvijā un nodošanu Krievijas specdienestiem, izmantojot prokremlisko organizāciju "Baltijas antifašisti".
Lieta ir daļa no plašākas krimināllietas, kurā šā gada janvārī Valsts drošības dienests (VDD) aizturēja četrus Latvijas iedzīvotājus aizdomās par spiegošanu Krievijas labā. Izmeklēšanā secināts, ka viņi sistemātiski vākuši izlūkošanas informāciju un ar prokremliskās organizācijas "Baltijas antifašisti" starpniecību nodevuši to Krievijas specdienestiem.
Visu četru apsūdzēto lietas izskatītas atsevišķi. VDD uzskata, ka Iveta Balode nodevusi informāciju par Nacionālo bruņoto spēku izvietojumu pierobežā un Latvijas atbalstu Ukrainai. Savukārt cits apsūdzētais, Iļja Podkolzins, vācis ziņas par lidostas "Rīga" objektiem, valsts robežas infrastruktūru un militārajām aktivitātēm.
Podkolzins jau atzinis savu vainu un noslēdzis vienošanos ar prokuroru. Viņam piespriests piecu gadu cietumsods un viena gada probācijas uzraudzība, taču spriedums vēl nav stājies spēkā.
VDD norādījis, ka apsūdzēto iegūtā informācija tika nodota prokremliskajai organizācijai "Baltijas antifašisti", kas to tālāk, iespējams, nodeva Krievijas Federālajam drošības dienestam un citām Krievijas institūcijām. Izmeklēšana liecina, ka informācija vākta sistemātiski un mērķtiecīgi.