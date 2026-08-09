Nakts melnumā glābēji meklē Latgales mežos apmaldījušos cilvēku
Sestdien neilgi pirms pusnakts glābēji Latgalē saņēma izsaukumu par mežā apmaldījušos cilvēku, informēja Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā.
Vakar, 8. augustā, sniegta palīdzība diviem cilvēkiem, kuri bija apmaldījušies mežā. Ap plkst. 17 saņemts izsaukums uz Tukuma novada Engures pagastu, bet pirms pusnakts - uz Augšdaugavas novada Vaboles pagastu. Pārmeklējot meža teritoriju ar kvadricikliem un izmantojot autocisternu skaņas signālus, cilvēki tika atrasti.
"Dodoties uz mežu, parūpējieties par savu drošību. Pirms došanās informējiet tuviniekus par vietu, kur plānojat sēņot vai ogot, kā arī aptuveno atgriešanās laiku. Līdzi paņemiet pilnībā uzlādētu mobilo tālruni," iesaka Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests.
Ja cilvēks saprot, ka ir apmaldījies, nepieciešams saglabāt mieru, nevajadzētu pārvietoties bezmērķīgi, bet jāzvana uz vienoto ārkārtas palīdzības izsaukumu numuru 112, nosaucot pēc iespējas precīzāku informāciju par savu atrašanās vietu vai apkārt redzamajiem orientieriem.