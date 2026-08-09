Liesmas izposta saimniecību Rēzeknes novadā - bojā gājis teļš un sivēns
Kādā saimniecībā Rēzeknes novadā šorīt izcēlies plašs ugunsgrēks, kurā bojā gājis teļš un sivēns. Ugunsdzēsēji vēl aizvien strādā notikuma vietā, informēja Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests.
Šorīt plkst. 4.06 saņemts izsaukums uz Rēzeknes novada Viļānu pagastu, kur ar atklātu liesmu dega vienstāva koka dzīvojamā māja 100 m2 platībā un tai piebūvētā kūts 160 m2 platībā. Ugunsgrēkā izglābts sivēns, bet viens teļš un sivēns gāja bojā.
Plkst. 6.39 šis paaugstinātas bīstamības ugunsgrēks lokalizēts un patlaban turpinās ugunsdzēsēju darbs notikuma vietā.
Savukārt sestdien plkst. 17.07 dienestā saņemts izsaukums uz Latgales ielu Rīgā, kur divpadsmitstāvu dzīvojamās mājas dzīvoklī uz ieslēgtas plīts piededzis bez uzraudzības atstāts ēdiens 0,01 kvadrātmetra (m2) platībā. Pirms VUGD ierašanās no ēkas evakuējās 30 cilvēki. Plkst. 17.36 darbs notikuma vietā noslēdzās.
Aizvadītajā diennaktī VUGD saņēma 47 izsaukumus - 16 uz ugunsgrēku dzēšanu, 20 uz glābšanas darbiem, bet vēl 11 izsaukumi bija maldinājumi.