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Šodien 09:50
Traģiska diennakts uz Latvijas ceļiem, ir bojāgājušais
Aizvadītajā diennaktī Latvijā reģistrēti 113 ceļu satiksmes negadījumi, kuros cietuši 20 cilvēki, bet viens gājis bojā, informē Valsts policija.
Traģiskā avārija notika piektdienas vēlā vakarā Ludzas novada Pildas pagastā. Ap pulksten 23.58 vietējās nozīmes ceļā Kurmā automašīnas "Volkswagen" vadītājs, braucot atpakaļgaitā, uzbrauca gājējai. Sieviete no gūtajām traumām gāja bojā notikuma vietā. Policija turpina skaidrot negadījuma apstākļus.
Aizvadītajā diennaktī Valsts policija pieņēmusi 506 administratīvo ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumu lēmumus. No tiem 258 bijuši par atļautā braukšanas ātruma pārsniegšanu, bet divi – par agresīvu braukšanu.
Tāpat policija par transportlīdzekļa vadīšanu alkohola reibumā sākusi trīs administratīvā pārkāpuma procesus un 14 kriminālprocesus. Savukārt par transportlīdzekļa vadīšanu iespējamo narkotisko vielu ietekmē sākts viens kriminālprocess.