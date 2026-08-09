Peldvieta Lucavsalā.
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Latvijas melnā statistika - no ūdenstilpēm šajā peldsezonā izcelti jau 33 bojāgājušie
Šī peldsezona Latvijā izceļas ar melnu statistiku. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests no ūdenstilpēm izcēlis jau 33 bojāgājušos.
Vakar, 8. augustā, bojāgājušais izcelts Mārupes novada Salas pagastā. Notikušā apstākļus skaidros policija.
Kopumā šogad Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests izcēlis no ūdens 53 bojāgājušos, no tiem 33 peldsezonā, kas sākusies 15. maijā.