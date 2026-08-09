Latvijas melnā statistika – no ūdenstilpēm šajā peldsezonā izcelti jau 33 bojāgājušie
Foto: Marta Šķerstiņa /LETA
Peldvieta Lucavsalā.
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Latvijas melnā statistika - no ūdenstilpēm šajā peldsezonā izcelti jau 33 bojāgājušie

Ziņu nodaļa

Jauns.lv / LETA

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Šī peldsezona Latvijā izceļas ar melnu statistiku. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests no ūdenstilpēm izcēlis jau 33 bojāgājušos.

Latvijas melnā statistika – no ūdenstilpēm šajā pe...

Vakar, 8. augustā, bojāgājušais izcelts Mārupes novada Salas pagastā. Notikušā apstākļus skaidros policija.

Kopumā šogad Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests izcēlis no ūdens 53 bojāgājušos, no tiem 33 peldsezonā, kas sākusies 15. maijā.

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