Eleganti tērpi, mūzika un īpaša atmosfēra - Ikšķilē sākas Starptautiskais Operetes festivāls
Ikšķile uz veselu nedēļu kļūs par operetes galvaspilsētu. Tajā no šodienas līdz 15. augustam norisināsies VIII Starptautiskais Operetes festivāls.
Festivālu Ikšķiles Svētā Meinarda evaņģēliski luteriskajā baznīcā šodien plkst. 16 atklās labdarības koncerts "Prelūdija". Koncertā uzstāsies solisti un mūziķi no Latvijas, bet pie klavierēm muzicēs Operetes teātra valdes priekšsēdētāja un radošā direktore Agija Ozoliņa-Kozlovska.
Ikšķiles Tautas namā 14. augustā varēs noskatīties amerikāņu dramaturga Terensa Maknelija lugu "Meistarklase" par operdziedātāju Mariju Kallasu. Izrādes režisore un galvenās lomas atveidotāja ir latviešu operdziedātāja, vairākkārtēja Lielās mūzikas balvas laureāte Sonora Vaice.
Festivāla kulminācija gaidāma 15. augustā, kad Ikšķiles Tautas namā ar teatralizētu šansonu programmu "Es lauzu sirdis…" uzstāsies austriešu mākslinieks Gernots Kranners, kuru Latvijas skatītāji pazīst gan no seriāla "Komisārs Reksis", gan no viņa režisētās operetes "Džudita".
Kopā ar Kranneru programmā piedalīsies austriešu koloratūrsoprāns Kerstina Grotriāna, kura savas karjeras laikā uzstājusies Klāgenfurtes operā, Vīnes Folksoperā, Cīrihes operā, Tiroles Valsts teātrī, Badenes teātrī un dažādos Eiropas festivālos. Pie klavierēm būs austriešu pianists Frics Fišers. Programmā skanēs pagājušā gadsimta 20. un 30. gadu šansoni