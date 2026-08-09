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Sabiedrība
Šodien 08:18
Mīlestība pāri visam - pērn laulībā stājušās 12 nepilngadīgas meitenes
Centrālās statistikas pārvaldes dati liecina, ka pērn Latvijā laulībā stājās 12 nepilngadīgas meitenes.
Pagājušajā gadā Latvijā reģistrētas kopumā 10 457 laulības, kas ir par 252 vairāk nekā gadu iepriekš. No laulībā stājušajiem 12 bija nepilngadīgas meitenes. Nepilngadīgu zēnu starp jaunlaulātajiem nav bijis.
Salīdzinājumam 2024. gadā laulībā stājās deviņas nepilngadīgas meitenes, bet 2010. gadā to bija 28.
Šī gada sākumā Latvijā dzīvoja 334 000 bērnu vecumā līdz 17 gadiem, veidojot 18,5% no kopējā iedzīvotāju skaita, liecina Centrālās statistikas pārvaldes dati.