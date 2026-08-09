Laikapstākļi lutinās - svētdiena būs sausa un saulaina
Foto: Zane Bitere/LETA
Vārna pilsētas zālienā.
Sabiedrība

Laikapstākļi lutinās - svētdiena būs sausa un saulaina

Ziņu nodaļa

Jauns.lv / LETA

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Svētdiena daudzviet Latvijā iesāksies ar saulainu un sausu laiku. Dienas gaitā debesīs gan parādīsies vairāk mākoņu, taču lietus nav gaidāms, prognozē sinoptiķi.

Laikapstākļi lutinās - svētdiena būs sausa un saul...

Vējš pārsvarā pūtīs lēni, un gaiss iesils līdz +20...+25 grādiem.

Arī Rīgā gaidāma saulaina diena, vien brīžiem debesis aizklās mākoņi. Lietus netiek prognozēts, un vējš saglabāsies lēns. Maksimālā gaisa temperatūra būs +23...+25 grādu robežās.

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