Vārna pilsētas zālienā.
Sabiedrība
Šodien 08:10
Laikapstākļi lutinās - svētdiena būs sausa un saulaina
Svētdiena daudzviet Latvijā iesāksies ar saulainu un sausu laiku. Dienas gaitā debesīs gan parādīsies vairāk mākoņu, taču lietus nav gaidāms, prognozē sinoptiķi.
Vējš pārsvarā pūtīs lēni, un gaiss iesils līdz +20...+25 grādiem.
Arī Rīgā gaidāma saulaina diena, vien brīžiem debesis aizklās mākoņi. Lietus netiek prognozēts, un vējš saglabāsies lēns. Maksimālā gaisa temperatūra būs +23...+25 grādu robežās.