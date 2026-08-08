Pērn sievietēm Latvijā tika veikts 2421 mākslīgais aborts.
Sabiedrība
Vakar 22:24
Vai aborti visbiežāk tiek veikti pusaudzēm? Jaunākie dati atklāj patieso ainu
Pērn sievietēm Latvijā tika veikts 2421 mākslīgais aborts, kas bija par 13 abortiem mazāk nekā gadu iepriekš, liecina Slimību profilakses un kontroles centra sniegtā informācija.
Visvairāk - 562 - mākslīgie aborti tika veikti sievietēm vecumā no 30 līdz 34 gadiem. Sievietēm vecumā no 35 līdz 39 gadiem mākslīgie aborti pagājušajā gadā veikti 560 reizes, bet vecumā no 25 līdz 29 gadiem - 460 reizes.
Pērn, atšķirībā no iepriekšējiem pieciem gadiem, neviens mākslīgais aborts netika veikts meitenēm, kuras bija vecumā līdz 14 gadiem.
Pērn Latvijā piedzima 11 931 bērns, kas ir par 956 bērniem jeb 7,4% mazāk nekā 2024. gadā.