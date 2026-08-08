Vai aborti visbiežāk tiek veikti pusaudzēm? Jaunākie dati atklāj patieso ainu
Foto: Shutterstock
Pērn sievietēm Latvijā tika veikts 2421 mākslīgais aborts.
Sabiedrība

Vai aborti visbiežāk tiek veikti pusaudzēm? Jaunākie dati atklāj patieso ainu

Ziņu nodaļa

Jauns.lv

Seko Jauns.lv Google

Pērn sievietēm Latvijā tika veikts 2421 mākslīgais aborts, kas bija par 13 abortiem mazāk nekā gadu iepriekš, liecina Slimību profilakses un kontroles centra sniegtā informācija.

Vai aborti visbiežāk tiek veikti pusaudzēm? Jaunāk...

Visvairāk - 562 - mākslīgie aborti tika veikti sievietēm vecumā no 30 līdz 34 gadiem. Sievietēm vecumā no 35 līdz 39 gadiem mākslīgie aborti pagājušajā gadā veikti 560 reizes, bet vecumā no 25 līdz 29 gadiem - 460 reizes.

Pērn, atšķirībā no iepriekšējiem pieciem gadiem, neviens mākslīgais aborts netika veikts meitenēm, kuras bija vecumā līdz 14 gadiem.

Pērn Latvijā piedzima 11 931 bērns, kas ir par 956 bērniem jeb 7,4% mazāk nekā 2024. gadā.

Citi šobrīd lasa