Divas māsas Krievijā - par kādu tieši radniecību internetā runā Saeimas deputāte Leila Rasima?
2023. gadā platformā "X" publicētā diskusijā Saeimas deputāte Leila Rasima (P) izteicās, ka Krievijā dzīvo divas viņas māsas. Šis ieraksts tagad atkal pievērsis uzmanību.
2023. gadā platformā "X" publicētā diskusijā kāds lietotājs Rasimai vaicā: “Vai jūs tiešām okupēto Čečeniju uzskatāt par Krieviju?”
Atbildot uz šo komentāru, Saeimas deputāte rakstīja: “Kopš kura laika nav? Man māsa dzīvo Dagestānā, tur ir krievija. Otra blakus studē Čečenijā, tur arī ir krievija [parlamentāriete agresorvalsts nosaukumu raksta ar mazo burtu], [...]”.
Lai gan diskusija bija par Dagestānu un Čečeniju, uzmanību piesaista arī Rasimas pieminētais par “māsām Krievijā”. Vērsāmies valsts amatpersonu deklarāciju krātuvē, kuru uztura Valsts ieņēmumu dienests (VID), lai paskatītos, vai par šādām Krievijā dzīvojošām māsām ir uzzināms kas vairāk.
Saprotams, ka VID datubāzē šādas divas Krievijā dzīvojošas māsas neatradām. Kā māsa ir minēta vien Aina Magamedova. Ātra apgaita sociālajos tīklos, kur visa šī diskusija sākusies, gan norāda, ka Magamedova dzīvo un darbojās tepat Rīgā. Arī viņai norādīts, ka Rasima ir viņas māsa.
Tomēr gribot saprast, par kādām Krievijā dzīvojošām māsām runā Rasima, vērsāmies VID ar jautājumu – vai gadījumā šī radniecība, piemēram, nav pieminēta parlamentārietes valsts amatpersonas deklarācijas slēptajā daļā.
VID darīja zināmu sekojošo: “Saskaņā ar VID rīcībā esošo informāciju Saeimas deputāte Leila Rasima valsts amatpersonas deklarācijās ir norādījusi vienu māsu Ainu Magamedovu un brāli Armandu Prauliņu, savukārt VID rīcībā nav informācijas, kas liecinātu par deklarācijā nenorādītu vēl vienu māsu.”
Jauns.lv pa šo laiku ir mēģinājis sazināties ar Rasimu rakstiski un telefoniski, lai noskaidrotu, kas īsti domāts konkrētajā “X” diskusijā pieminot divas māsas Krievijā. Saziņa pagaidām nav izdevusies.
KNAB uzsāk resorsisko pārbaudi par situāciju ar dzīvokli
“Progresīvo” parlamentārietes Rasimas vārds pēdējā laikā medijos izskanējis biežāk. Kā ziņots, Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB) pēc savas iniciatīvas sācis resorisko pārbaudi, pamatojoties uz publiskajā telpā izskanējušo informāciju par iespējamu Rasimas negodprātīgu rīcību saistībā ar dzīvojamās telpas īres izdevumu kompensācijas saņemšanu.
Birojs pašlaik vērtē kompensācijas pieprasīšanas un izmaksas pamatotību. Diskusijas par deputātu saņemtajām kompensācijām aktualizējās pēc tam, kad publiskajā telpā izskanēja informācija, ka Rasima dzīvokļa īres kompensācijā mēnesī saņem 610 eiro, lai gan amatpersonas deklarācijā redzams viņai piederošs dzīvoklis Rīgā.
Deputāte iepriekš sociālajos medijos skaidroja, ka dzīvokli viņas vārdā iegādājusies māte un viņa tajā nekad nav dzīvojusi, kā arī no tā negūst ienākumus. KNAB iepriekš arī norādījis, ka vairākkārt vērsis Saeimas uzmanību uz deputātu transporta un dzīvojamās telpas īres izdevumu kompensāciju regulējuma nepilnībām, kas var radīt iespējas sistēmu izmantot negodprātīgi. Biroja ieskatā, riskus varētu mazināt stingrāka kompensāciju izmaksas kontrole un papildu prasības deputātu iesniedzamajiem dokumentiem.