VIDEO: “Domājāt tikai par vēlēšanām?!” Briškens un Dombrava aci pret aci par bēdīgi slaveno “vēstules Spānijai”
Politisko debašu ciklā “Tiešs jautājums”, diskutējot par migrācijas jautājumiem, iekšlietu ministrs Jānis Dombrava (NA) stājās pretī Saeimas deputātam Kasparam Briškenam (P).
Neskatoties uz to, ka konkrētajās debatēs bija paredzēts spriest par valstij aktuālo migrācijas jautājumu, pēc Kaspara Briškena iniciatīvas, iekšlietu ministrs Jānis Dombrava tomēr bija spiests atkārtoti komentēt paša Spānijai nosūtīto vēstuli saistībā ar neseno nelegālo imigrantu masveida iekļūšanu valstī.
Tiešs jautājums:
Vēlēšanas gaidot, Jauns.lv saviem lasītājiem un skatītājiem piedāvā politisko debašu raidījumu ciklu "Tiešs jautājums". Tā ietvaros aicināsim ciemos politiskos kandidātus un liksim viņiem spriest par jautājumiem, kuri mūsu valstij šobrīd ir būtiski, un, kurus pēc 3. oktobra risinās jauna Saeima un valdība. Sākam - ar migrācijas tēmu.
“Tiešs jautājums” - tās ir politiskās debates starp to partiju pārstāvjiem, kuri pretendē uz iekļūšanu nākamajā Saeimā.
Diskusiju formāts ir vienkāršs, taču ar niansi: viena Latvijas nākotnei svarīga tēma un divi mūsu izvēlēti partiju pārstāvji. Aizkadrā – viens neatkarīgs eksperts no malas, kurš spēj kompetenti izvērtēt abu politiķu teikto.
“Tiešs jautājums” diskusija katru nedēļu būs vērojama Jauns.lv un Jauns.tv. Skaties jebkurā laikā un vietā! Uzzini svarīgāko!