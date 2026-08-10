Briškens debatēs ar Dombravu: "Tā nav patiesība, ka "Progresīvie" nav iestājušies pret jauniešu diskrimināciju darba tirgū!"
Politisko debašu ciklā “Tiešs jautājums”, diskutējot par migrācijas jautājumiem, iekšlietu ministrs Jānis Dombrava (NA) stājās pretī Saeimas deputātam Kasparam Briškenam (P).
"Es faktoloģiski nevaru piekrist tam, ka "Progresīvie" nebūtu iestājušies pret jauniešu diskrimināciju darba tirgū. Gluži otrādi - esam vērsuši uz šo uzmanību arī Saeimā. Mēs neesam atbalstījuši pārspīlējumus un priekšlikumus, kuri ir acīmredzams "PR" [sabiedrisko attiecību manevrs] pirms vēlēšanām," Jauns.lv politiskajās debatēs oponējot Jānim Dombravam (NA), pauda Saeimas deputāts Kaspars Briškens.
Tiešs jautājums:
Vēlēšanas gaidot, Jauns.lv saviem lasītājiem un skatītājiem piedāvā politisko debašu raidījumu ciklu "Tiešs jautājums". Tā ietvaros aicināsim ciemos politiskos kandidātus un liksim viņiem spriest par jautājumiem, kuri mūsu valstij šobrīd ir būtiski, un, kurus pēc 3. oktobra risinās jauna Saeima un valdība. Sākam - ar migrācijas tēmu.
“Tiešs jautājums” - tās ir politiskās debates starp to partiju pārstāvjiem, kuri pretendē uz iekļūšanu nākamajā Saeimā.
Diskusiju formāts ir vienkāršs, taču ar niansi: viena Latvijas nākotnei svarīga tēma un divi mūsu izvēlēti partiju pārstāvji. Aizkadrā – viens neatkarīgs eksperts no malas, kurš spēj kompetenti izvērtēt abu politiķu teikto.
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