VIDEO: “Tas ir mīts, ka mums jāved iekšā strādnieku masas!” Dombrava debatēs ar Briškenu noliedz, ka Latvijas ekonomikai nepieciešams lēts ārvalstu darbaspēks
Politisko debašu ciklā “Tiešs jautājums”, diskutējot par migrācijas jautājumiem, iekšlietu ministrs Jānis Dombrava (NA) stājās pretī Saeimas deputātam Kasparam Briškenam (P).
“Tas ir mīts, ka mums jāved iekšā strādnieku masas, lai tikai mūsu ekonomika strādātu. Nē, tas ir atsevišķu uzņēmēju interese maksāt mazā, paverdzināt darbiniekus. Tas ir tas, ko mēs [parlamentārās] izmeklēšanas komisijā konstatējām,” apgalvoja Dombrava.
Bijušais satiksmes ministrs, Saeimas deputāts Kaspars Briškens tikmēr norādīja, ka ir jomas, kurās Latvijai nudien neiztikt bez pieminētā ārvalstu darbaspēka.
Tiešs jautājums:
Vēlēšanas gaidot, Jauns.lv saviem lasītājiem un skatītājiem piedāvā politisko debašu raidījumu ciklu "Tiešs jautājums". Tā ietvaros aicināsim ciemos politiskos kandidātus un liksim viņiem spriest par jautājumiem, kuri mūsu valstij šobrīd ir būtiski, un, kurus pēc 3. oktobra risinās jauna Saeima un valdība. Sākam - ar migrācijas tēmu.
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