VIDEO: Tiešs jautājums - cik latviešu paliks pēc desmit gadiem?! Dombrava un Briškens aci pret aci izrunā sāpīgo migrācijas jautājumu
Vēlēšanas gaidot, Jauns.lv saviem lasītājiem un skatītājiem piedāvā politisko debašu raidījumu ciklu "Tiešs jautājums". Tā ietvaros aicināsim ciemos politiskos kandidātus un liksim viņiem spriest par jautājumiem, kuri mūsu valstij šobrīd ir būtiski, un, kurus pēc 3. oktobra risinās jauna Saeima un valdība. Sākam - ar migrācijas tēmu.
“Tiešs jautājums” - tās ir politiskās debates starp to partiju pārstāvjiem, kuri pretendē uz iekļūšanu nākamajā Saeimā.
Diskusiju formāts ir vienkāršs, taču ar niansi: viena Latvijas nākotnei svarīga tēma un divi mūsu izvēlēti partiju pārstāvji. Aizkadrā – viens neatkarīgs eksperts no malas, kurš spēj kompetenti izvērtēt abu politiķu teikto.
Šodienas tēma ir migrācija un tās kontrole - tas ir jautājums, kurš vienaldzīgos mūsu valstī neatstāj. Uz diskusiju esam aicinājuši iekšlietu ministru Jāni Dombravu (NA) un Saeimas deputātu Kasparu Briškenu (P). Neitrālā eksperta lomā šoreiz - Latvijas Universitātes Diasporas un migrācijas pētījumu centra direktore Inta Mieriņa.
“Tiešs jautājums” diskusija katru nedēļu būs vērojama Jauns.lv un Jauns.tv. Skaties jebkurā laikā un vietā! Uzzini svarīgāko!