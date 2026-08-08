Rīgā desmitstāvu namā izceļas ugunsgrēks.
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Vakar 20:00
Rīgā desmitstāvu namā izceļas ugunsgrēks; izglābti divi cilvēki, viens cietis
Ugunsgrēkā desmitstāvu dzīvojamajā mājā Rīgā, Pūces ielā, sestdien cietis viens cilvēks, informēja Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD).
Izsaukumu uz notikuma vietu VUGD saņēma plkst. 14.52.
Ugunsdzēsēji konstatēja, ka dzīvojamās mājas trešajā līdz sestajā stāvā deg elektrības sadales skapji kopumā 15 kvadrātmetru platībā.
Pirms VUGD ierašanās no ēkas evakuējās septiņi cilvēki, savukārt vēl divus cilvēkus izglāba ugunsdzēsēji.
Negadījumā cieta viens cilvēks, kurš nodots Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta mediķiem.
Ugunsgrēks likvidēts plkst. 16.46. VUGD pašlaik nesniedz plašāku informāciju par ugunsgrēka izcelšanās iemesliem.