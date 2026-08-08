Engures piekrastē jahtai nolūzt masts; palīgā dodas vairāki dienesti
Engures piekrastē sestdien palīdzība sniegta jahtai, kas aptuveni piecu kilometru attālumā no Bērzciema bija zaudējusi vadības spējas pēc masta nolūšanas, sociālajos tīklos informē Engures brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība.
Biedrībā norāda, ka izsaukums no vienotā ārkārtas palīdzības izsaukumu numura 112 saņemts plkst. 12.48. Uz notikuma vietu no Engures ostas plkst. 13.02 devusies biedrības motorlaiva ar divu cilvēku apkalpi.
Kā skaidro biedrībā, nokļūšanu ostā apgrūtinājuši Engurē notiekošie svētki un to laikā izveidojušies satiksmes sastrēgumi.
Vienlaikus viens no biedrības biedriem tobrīd atradies jūrā ar kuteri netālu no negadījuma vietas un ieradies pirmais, lai novērtētu situāciju un sniegtu informāciju pārējiem dienestiem. Tomēr piekļūt jahtai un sniegt praktisku palīdzību viņam neesot bijis iespējams.
Uz notikuma vietu devušās arī Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) ekipāžas no Tukuma, kā arī Krasta apsardzes dienesta pārstāvji no Rīgas.
Notikuma vietā konstatēts, ka jahtai nolūzis masts un kuģošanas līdzeklis zaudējis vadības spējas. Engures brīvprātīgie ugunsdzēsēji palīdzējuši mastu novietot atpakaļ uz jahtas, pēc kā papildu palīdzība uz ūdens vairs neesot bijusi nepieciešama.
Pēc tam jahta un tajā esošie cilvēki pavadīti līdz Engures ostai, kur viņus sagaidījušas VUGD un Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta ekipāžas.
Biedrība neziņo, cik cilvēku atradās uz jahtas un vai negadījumā kāds cietis.