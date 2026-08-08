Mūžībā devies viens no Latvijas erudītākajiem mūzikas žurnālistiem Klāss Vāvere
Mūžībā devies mūzikas žurnālists Klāss Vāvere (1964-2026), sociālajā tīklā “Facebook” paziņojusi tulkotāja Silvija Brice.
Klāss Vāvere bija Latvijā pazīstam rokmūzikas pētnieks un mūzikas žurnālists. Viņš sadarbojās ar vairākiem Latvijas medijiem, kā arī savulaik bija “Radio SWH” balss un vadīja raidījumu “Šūpuļdziesmas pieaugušajiem”.
90. gados un arī vēlāk Klāsa Vāveres publikācijas presē un citos medijos daudziem mūzikas cienītājiem kļuva par sava veida ceļvedi pasaules un Latvijas mūzikas pasaulē. Laikā, kad informācija par mūziku nebija tik brīvi un plaši pieejama kā mūsdienās, viņš palīdzēja klausītājiem atklāt kvalitatīvu un daudzveidīgu mūziku.
Vāveri raksturoja intelektuāls un niansēts skatījums uz mūziku, kā arī ļoti plašas zināšanas par dažādiem žanriem.
Klāss Vāvere bija arī grāmatu autors un tulkotājs, īpaši pievērsies rokmūzikas vēsturei, bet pēdējos gados dzīvoja Meksikā.