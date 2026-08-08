Prezidents uzsver nepieciešamību skaļi runāt par piedzīvotajām represijām
Atmiņas par represijām var šķist neticamas, taču piedzīvoto nevar aizmirst un par to ir jārunā skaļi, vēstījumā 27. Latvijas politiski represēto personu salidojuma dalībniekiem Ikšķilē norādījis Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs.
Prezidents norādījis, ka atmiņas par represijām var šķist neticamas, neiedomājamas, taču tās šausmas 1941. un 1949. gadā notika un piedzīvoto nevar aizmirst.
"Un par to ir jārunā. Ir jārunā skaļi. Ir jārunā skaļi represētajiem un represēto ģimenēm. Jo tās ir svarīgas Latvijas vēstures lapaspuses. Un dažkārt svešās varas pāridarījumi ir tik smagi, ka pat klusums starp vārdiem kļūst daudznozīmīgs," uzsvēris Rinkēvičs.
Prezidents pateicies ikvienam, kurš turpina stāstīt savus stāstus par piedzīvoto Sibīrijas lēģeros, jo tas ir svarīgi īpaši Latvijas jaunajai paaudzei.
"Ar jūsu līdzdalību Latvija atguva brīvību. Mūsu visu svarīgākais uzdevums ir nosargāt Latvijas neatkarību. Un represēto pieredze palīdz apjaust, kas likts uz spēles," norādījis prezidents.
Savukārt Saeimas priekšsēdētāja Daiga Mieriņa (ZZS), uzrunājot salidojuma dalībniekus, uzsvērusi, ka politiski represēto cilvēku likteņi un nesalaužamā ticība Latvijai ir kļuvuši par neatņemamu valsts vēstures un sirdsapziņas daļu.
Mieriņa pateikusies par uzticību laikā, kad par to bija jāmaksā visaugstākā cena.
Tāpat Saeimas priekšsēdētāja sacījusi, ka pienākums ir turpināt atjaunot vēsturisko taisnīgumu šiem cilvēkiem. Ieklausoties līdzcilvēkos, arī Saeimas nesen pieņemtie likumu grozījumi stiprina vēsturiskā taisnīguma atjaunošanu politiski represētajiem. "Tas ir mūsu valsts cieņas apliecinājums cilvēkiem, kuri cieta par Latvijas brīvības ideju un cilvēka cieņu," piebildusi Mieriņa.