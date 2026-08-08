Kulbergs sola ministru komandējumus rūpīgi izvērtēt: kurš ministrs līdz šim braucis visvairāk?
Ministru prezidenta Andra Kulberga (AS) valdībā līdz šim visbiežāk komandējumos devusies ārlietu ministre Baiba Braže (JV), bet četri ministri nav devušies nevienā komandējumā, liecina oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" pieejamā informācija.
Kulbergs, kā arī aizsardzības ministrs Raivis Melnis līdz šim bijuši četrās vizītēs ārpus valsts, iekšlietu ministrs Jānis Dombrava (NA) - trīs, bet ekonomikas ministrs Viktors Valainis (ZZS), tieslietu ministrs Edvards Smiltēns (AS), kā arī finanšu ministrs Māris Kučinskis - katrs bijis divos komandējumos.
Vienā ārvalstu komandējumā šīs valdības laikā devušies labklājības ministrs Reinis Uzulnieks (ZZS), satiksmes ministrs Rihards Kozlovskis (JV), veselības ministrs Hosams Abu Meri (JV), kā arī zemkopības ministrs Uldis Augulis (ZZS).
Pagaidām nevienā ārvalstu komandējumā nav devušies trīs Nacionālās apvienības (NA) ministri - izglītības un zinātnes ministre Ilze Indriksone, klimata un enerģētikas ministrs Jānis Vitenbergs un kultūras ministrs Nauris Puntulis, kā arī "Apvienotā saraksta" viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrs Edgars Tavars (AS).
Jau vēstīts, ka, stājoties amatā, Kulbergs paziņoja, ka ministru komandējumu nepieciešamība būs stipri jāizvērtē. "Nevajadzētu visiem braukāt komandējumos pa labi un kreisi," pēc pirmās sevis vadītās valdības sēdes teica Kulbergs. Viņš uzsvēra, ka uz komandējumiem vajadzētu skatīties kritiski un ļoti izvērtēt, vai tie patiešām ir nepieciešami un, vai tie palīdzēs izpildīt šīs valdības deklarācijā minētās lietas. Kulbergs solīja, ka arī pats savus komandējumus viņš vērtēs ļoti kritiski, jo jebkurš komandējums ir arī izmaksas valstij.
Saeima Kulbergu premjera amatā apstiprināja 28. maijā.