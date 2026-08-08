Par skaļu! Biķernieku trases troksnis nonāk līdz Senātam - lūk, ko drīkst darīt ikviens iedzīvotājs
Vai iedzīvotāji drīkst vērsties tiesā, ja uzskata, ka publisks pasākums rada pārāk lielu troksni, pat ja tas tieši neietekmē viņu ikdienu? Latvijas Republikas Senāts nesen pieņēmis nozīmīgu lēmumu lietā par autosacīkstēm Biķernieku kompleksajā sporta bāzē, skaidrojot sabiedrības tiesības aizstāvēt labvēlīgu vidi.
Kā norāda Latvijas juridiskais birojs, kuru dibinājis zvērināts advokāts Lauris Klagišs, Senāta atziņas šajā lietā ir būtiskas ne tikai konkrētā strīda dēļ, bet arī plašākā nozīmē — tās skar ikviena cilvēka tiesības iestāties par vidi, kurā dzīvojam.
Iedzīvotāji apstrīdēja atļauju rīkot autosacīkstes
Strīds sākās pēc tam, kad vairāki iedzīvotāji vērsās tiesā, apstrīdot Rīgas valstspilsētas pašvaldības izpilddirektora izsniegto atļauju rīkot autošosejas čempionātu Biķernieku kompleksajā sporta bāzē.
Pieteicēji norādīja uz iespējamu pārmērīgu troksni un uzskatīja, ka pasākuma norise varētu apdraudēt tiesības uz labvēlīgu vidi.
Tomēr pirmās instances tiesa atteicās pieteikumu pieņemt. Tiesa uzskatīja, ka iedzīvotāji faktiski mēģina aizstāvēt citu personu intereses un nav pierādījuši, ka pats pasākums būtiski ietekmētu viņus personīgi.
Senāts: troksnis ir vides jautājums
Izskatot lietu, Senāts secināja, ka šāda pieeja nav atbilstoša Vides aizsardzības likumam.
Senāts uzsvēra — tiesības uz labvēlīgu vidi neattiecas tikai uz dabas aizsardzību, augiem vai dzīvniekiem. Arī cilvēku dzīves kvalitāti ietekmējoši faktori, tostarp troksnis, ir uzskatāmi par vides jautājumiem.
Tādējādi tika nostiprināts nozīmīgs princips — sabiedrības locekļiem ir tiesības vērsties tiesā, lai aizstāvētu vispārīgas sabiedrības intereses un iestātos pret iespējamu pārmērīgu vides piesārņojumu, tostarp trokšņa emisijām.
Tas nozīmē, ka cilvēkam ne vienmēr jāspēj pierādīt tiešs personīgs kaitējums, lai aizstāvētu sabiedrības tiesības uz labvēlīgu vidi.
Tomēr ar bažām vien nepietiek
Lai gan Senāts atzina iedzīvotāju tiesības vērsties tiesā, konkrētajā lietā viņu prasība netika apmierināta.
Iemesls — nebija pietiekamu pierādījumu, ka konkrētais pasākums būtu radījis normatīvajiem aktiem neatbilstošu troksni.
Pieteicēji bija iesnieguši datus par trokšņa līmeni 2018. un 2019. gadā, taču tie neattiecās uz konkrēto pārsūdzēto pasākumu.
Savukārt Senāts, izvērtējot Biķernieku trases publiski pieejamos trokšņa mērījumus, secināja, ka konkrētajos datumos noteiktie trokšņa robežlielumi nebija pārsniegti.
Normatīvie akti paredz, ka jauktas apbūves teritorijās pieļaujamais trokšņa līmenis dienā ir 65 dB(A), bet daudzstāvu dzīvojamās apbūves teritorijās — 60 dB(A). Biķernieku trasē fiksētais trokšņa līmenis bija nedaudz virs 58 dB(A), kas nepārsniedza noteiktās robežas.
Ko šis lēmums nozīmē iedzīvotājiem?
Senāta lēmums vienlaikus parāda divas būtiskas lietas.
Pirmkārt, sabiedrībai ir tiesības aizstāvēt savas tiesības uz kvalitatīvu vidi un vērsties tiesā arī jautājumos, kas skar kopīgas intereses.
Otrkārt, lai tiesvedība būtu veiksmīga, nepieciešami konkrēti un aktuāli pierādījumi. Ar vispārīgu pārliecību, ka pasākums ir pārāk skaļš, nepietiek — nepieciešami mērījumi un fakti, kas apliecina iespējamu normatīvo pārkāpumu.
Kā secina Latvijas juridiskais birojs, kuru dibinājis zvērināts advokāts Lauris Klagišs, šis Senāta lēmums ir nozīmīgs precedents vides tiesību jomā, jo skaidri parāda sabiedrības iespējas aizstāvēt kopīgas intereses, vienlaikus atgādinot par pierādījumu nozīmi tiesvedībās.