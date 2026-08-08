Divi gulbēni jau miruši: Māras dīķī grib aizliegt makšķerēšanu
Sabiedrības iniciatīvu portālā "Manabalss.lv" sākta parakstu vākšana par makšķerēšanas aizliegumu Māras dīķī, lai pasargātu gulbjus un citus ūdensputnus no makšķerēšanas āķu, auklu un citu piederumu radītām traumām un bojāejas.
Iniciatīva adresēta Rīgas pašvaldībai, un tās pārstāve ir Kristīne Tobiase. Tajā pausts aicinājums pašvaldībai izvēlēties juridiski atbilstošu risinājumu un noteikt pilnīgu makšķerēšanas aizliegumu Māras dīķī. Iniciatīvas autores ieskatā tas novērstu atkārtotu ūdensputnu savainošanu un saglabātu dīķi kā drošu putnu ligzdošanas un mazuļu augšanas vietu.
Tobiase norāda, ka Māras dīķis ir nozīmīga pilsētas dabas teritorija, kurā regulāri ligzdo gulbji un citi ūdensputni. Dīķis ir arī iecienīta Rīgas iedzīvotāju un pilsētas viesu atpūtas vieta.
Iniciatīvas pārstāve norāda, ka šogad Māras dīķī ligzdojošam gulbju pārim izšķīlušies septiņi mazuļi, kuri visi sasnieguši divu mēnešu vecumu. Tomēr vienas nedēļas laikā trīs gulbēni guvuši smagas traumas no makšķerēšanas āķiem un auklām. Divi no savainotajiem gulbēniem gājuši bojā, bet viens nogādāts Latvijas Savvaļas putnu palīdzības biedrībā "Drauga spārns".
Arī gulbju māte nonākusi bīstamā situācijā, jo makšķeraukla aptinusies ap tās galvu un kāju, teikts iniciatīvā. Pie dīķa regulāri tiekot atrastas pamestas makšķerauklas un citi makšķerēšanas piederumi, kas apdraud putnus.
Iniciatīvas autore uzsver, ka šie neesot atsevišķi gadījumi - arī iepriekšējos gados Māras dīķī novēroti gulbju un citu ūdensputnu savainojumi, kurus radījuši makšķerēšanas piederumi.
Iniciatīvā skaidrots, ka makšķerēšanas āķi un auklas var ieķerties putnu knābjos, spārnos vai kājās, izraisot smagas traumas, ilgstošas ciešanas vai putnu bojāeju. Šādos gadījumos nepieciešama cilvēku iesaiste putnu glābšanā un ārstēšanā, tomēr palīdzība nereti tiekot sniegta pārāk vēlu.
Tobiase atzīmē, ka Māras dīķis ir salīdzinoši neliela ūdenstilpe ar lielu ūdensputnu koncentrāciju, tādēļ makšķerēšana tur rada paaugstinātu risku savvaļas dzīvniekiem, īpaši putnu ligzdošanas un mazuļu augšanas laikā.
Viņas ieskatā daļēji makšķerēšanas ierobežojumi nebūtu pietiekami, jo ūdensputni uzturas visā dīķa teritorijā un var tikt savainoti gan ar pamestiem, gan aktīvi izmantotiem makšķerēšanas piederumiem. Tādēļ iniciatīvā prasīts ieviest pilnīgu makšķerēšanas aizliegumu.
Reizē Tobiase atzīst, ka atkritumu apsaimniekošanas regulējums jau aizliedz atkritumu atstāšanu vidē, tomēr šāds regulējums pats par sevi nenovēršot apdraudējumu, ko putniem rada makšķerēšanas laikā pazaudēti vai vidē atstāti āķi, auklas, svini un citi piederumi.
Iniciatīvu atbalstījis arī ornitologs Dmitrijs Boiko, kurš konsultē sabiedrību par Māras dīķa ūdensputniem, pausts aprakstā.
Tobiase aicina pašvaldību līdz gala lēmuma pieņemšanai nekavējoties rast pagaidu risinājumus Māras dīķī mītošo ūdensputnu, tostarp tur dzīvojošās gulbju ģimenes, aizsardzībai.
Iniciatīvā uzsvērts, ka makšķerēšanas aizliegums mazinātu gulbju un citu ūdensputnu savainošanu un bojāeju, kā arī nepieciešamību glābt un ārstēt makšķerēšanas piederumu traumētos putnus. Tajā pašā laikā Māras dīķis kļūtu par drošāku putnu ligzdošanas un mazuļu augšanas vietu.
Iniciatīva publicēta 4. augustā, un to var parakstīt cilvēki, kuri ir deklarēti Rīgā vai kuriem pašvaldības teritorijā pieder nekustamais īpašums. Tās iesniegšanai nepieciešami 2 000 parakstu, un līdz 5. augustam to bija parakstījuši teju 200 cilvēki.