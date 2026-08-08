Ādažu novadā plāno samazināt zupas virtuves pakalpojumus trūcīgajiem
Ādažu novadā plāno samazināt zupas virtuves pakalpojumus trūcīgajiem, paredz sabiedriskajai apspriešanai nodotie grozījumi saistošajos noteikumos Par zupas virtuves pakalpojuma piešķiršanas kārtību novadā.
Kā skaidro pašvaldībā, pašlaik spēkā esošie noteikumi neatbilst reālajai situācijai, jo pakalpojums piecu darbdienu nedēļā netiek pilnībā izmantots.
Regulāri veidojas situācijas, kad daļa sagatavotās zupas paliek neizsniegta, kā arī ne visi pakalpojuma saņēmēji, kuri pieteikušies pakalpojumam, ierodas pēc ēdiena.
Statistika rāda, ka zupas virtuves pakalpojumu izmanto 50 personas jeb aptuveni 15% no novadā esošajām trūcīgajām un maznodrošinātajām personām.
Lai nodrošinātu efektīvāku pašvaldības budžeta līdzekļu izmantošanu, vienlaikus saglabājot iespēju iedzīvotājiem saņemt nepieciešamo atbalstu, tiek ierosināts zupas virtuves pakalpojumu nodrošināt trīs darbdienas nedēļā līdzšinējo piecu vietā.
Pakalpojuma sniegšanas vietu skaitu un atrašanās vietu turpmāk noteiks Sociālais dienests, nevis atsevišķs domes lēmums, lai vietas varētu pielāgot pakalpojuma saņēmēju skaitam un dzīvesvietai konkrētajā teritorijā.
Iedzīvotāji savu viedokli par grozījumiem noteikumos var izteikt līdz 19. augustam.