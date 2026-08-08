Sabiedrība
Šodien 15:50
Svētdien gaidāms saulains laiks
Svētdien laika apstākļus valstī noteiks anticiklons - dienas sākumā daudzviet valstī saulains un sauss laiks, liecina sinoptiķu prognozes.
No dienas vidus mākoņu daudzums palielināsies, tomēr nokrišņi nav gaidāmi. Vējš pārsvarā pūtīs lēni, un gaiss iesils līdz +20...+25 grādiem.
Arī Rīgā gaidāma saulaina diena, vien brīžiem debesis aizklās mākoņi. Lietus netiek prognozēts, un vējš saglabāsies lēns. Maksimālā gaisa temperatūra būs +23...+25 grādu robežās.