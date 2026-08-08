Svētdien gaidāms saulains laiks
Foto: Paula Čurkste/LETA
Sabiedrība

Svētdien gaidāms saulains laiks

Ziņu nodaļa

Jauns.lv / LETA

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Svētdien laika apstākļus valstī noteiks anticiklons - dienas sākumā daudzviet valstī saulains un sauss laiks, liecina sinoptiķu prognozes.

Svētdien gaidāms saulains laiks...

No dienas vidus mākoņu daudzums palielināsies, tomēr nokrišņi nav gaidāmi. Vējš pārsvarā pūtīs lēni, un gaiss iesils līdz +20...+25 grādiem.

Arī Rīgā gaidāma saulaina diena, vien brīžiem debesis aizklās mākoņi. Lietus netiek prognozēts, un vējš saglabāsies lēns. Maksimālā gaisa temperatūra būs +23...+25 grādu robežās.

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